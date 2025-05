Giá vàng trong nước cuối tuần bật tăng sau 2 ngày giảm

Vào khoảng 11 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 118 triệu đồng/lượng mua vào và 121 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 119 triệu đồng/lượng mua vào và 121 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay tăng mạnh hơn. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 116 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ và Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 113 triệu đồng/lượng mua vào và 116 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 24-5 lên 3.356,9 USD/ounce, tăng 62,2 USD so với phiên trước. Giá vàng chốt phiên cuối tuần trên sàn Kitco lên 3.358,1 USD. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 105,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở mức 16 triệu đồng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 10-12,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở mức 11,5-13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 5% trong tuần, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất của vàng kể từ giữa tháng 4-2025. Giá vàng được hỗ trợ mạnh bởi đồng USD mất giá và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư tăng cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những lời cảnh báo mới về thuế quan.

NHUNG NGUYỄN