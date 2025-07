Thành lập liên minh những người ảnh hưởng (KOL/KOC) Việt Nam

Ngày 28-7, tại tọa đàm “Kiến tạo niềm tin số” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức, đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết, liên minh những người ảnh hưởng (KOL/KOC) Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 8 tới.