Đà Nẵng đề xuất hơn 15,2 tỷ đồng mua máy phát điện và nâng cấp mạng LAN cho xã, phường

Ngày 12-8, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TP Đà Nẵng có tờ trình về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm máy phát điện, nâng cấp, cải tạo mạng LAN cho UBND các xã, phường.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo tờ trình, tổng kinh phí đề xuất hơn 15,25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Đà Nẵng năm 2025.

Trong đó, 1,75 tỷ đồng để mua 7 máy phát điện (mỗi máy trị giá 250 triệu đồng) trang bị cho các xã miền núi: Phước Thành, Lãnh Ngọc, Trà Tập, Trà Tân, A Vương, Trà Leng và Đắc Pring.

Số còn lại 13,5 tỷ đồng hỗ trợ nâng cấp, cải tạo hạ tầng mạng LAN cho 45 xã, phường. Mức hỗ trợ là 300 triệu đồng/xã, phường.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, nhiều xã miền núi hiện còn thiếu hạ tầng điện, thường xuyên mất điện trong mùa mưa bão, giao thông khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy chính quyền. Ngoài ra, hạ tầng mạng nội bộ và đường truyền internet ở nhiều địa phương chưa ổn định, gây gián đoạn công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Việc thực hiện dự kiến triển khai ngay trong năm 2025, nhằm bảo đảm nguồn điện liên tục, hạ tầng mạng thông suốt cho chính quyền cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

HĐND TP Đà Nẵng cho biết, theo quy định hiện hành, nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND TP Đà Nẵng. Vì vậy, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất để UBND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm về việc bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí.

XUÂN QUỲNH