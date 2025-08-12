Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70 tỷ USD trong năm 2025

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ NN-MT Trần Thanh Nam cho biết năm 2025 mở ra nhiều thuận lợi để đẩy mạnh xuất khẩu. Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 39,7 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: nông sản đạt 21,5 tỷ USD (tăng 17%), lâm sản 10,4 tỷ USD (tăng 8,6%), thủy sản 6,1 tỷ USD (tăng 13,8%), sản phẩm chăn nuôi 339,2 triệu USD (tăng 22,1%).

Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng và Thứ trưởng Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị diễn ra tại TPHCM ngày 12-8

Ông Trần Văn Công - Tham tán nông nghiệp Việt Nam tại thị trường EU đánh giá, tiềm năng thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản vào thị trường EU còn rất lớn. Tuy nhiên, tỷ trọng hàng chế biến, giá trị gia tăng của Việt Nam xuất khẩu sang EU còn thấp.

Để khai thác thị trường tiềm năng EU, ông Trần Văn Công kiến nghị, Việt Nam cần phát triển các vùng nguyên liệu đạt chuẩn EU; xây dựng các vùng sản xuất an toàn dịch bệnh đối với các vùng chăn nuôi trọng điểm để thúc đẩy việc đàm phán EU mở cửa thị trường sản phẩm động vật cho Việt Nam.

Với thị trường Mỹ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam đánh giá đây là thị trường có nhu cầu rất lớn, phong phú, đa dạng về các sản phẩm nông sản nhiệt đới. Tuy vậy, mức thuế 20% áp cho rau quả Việt Nam xuất sang Mỹ khá cao, người tiêu dùng Mỹ có thể phải cắt giảm bớt chi tiêu cho mặt hàng này. Do đó, ông Nguyễn Thanh Bình đề xuất các giải pháp tháo gỡ, trong đó có việc đàm phán chi tiết để đưa thuế các mặt hàng rau quả bằng 0%.

Kết luận hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Bộ đã thống nhất quyết tâm bằng mọi biện pháp đạt tăng trưởng ngành trên 4%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70 tỷ USD trong năm 2025.

Thương lái thu mua lúa tại tỉnh Vĩnh Long

Tháng 10 tới, Bộ sẽ trình Quốc hội dự luật sửa 15 luật; từ năm 2026, sẽ sửa đổi toàn diện 17 văn bản pháp luật để thích ứng tình hình mới; giải đáp, hướng dẫn kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp, người dân, hiệp hội ngành hàng; hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và vùng nguyên liệu.

Về thị trường, Quyền Bộ trưởng đề nghị các cơ quan hữu quan và hiệp hội cần chú trọng cả truyền thống và tiềm năng như: châu Âu, UAE và khu vực lân cận, châu Phi, Nam Mỹ…

Ông Trần Đức Thắng nhận định, dù quyền áp thuế thuộc phía Mỹ, chúng ta cần chủ động giải pháp ứng phó. Bộ NN-MT sẽ tiếp thu các đề xuất xác đáng của doanh nghiệp, phối hợp cùng Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để xử lý.

ĐỨC TRUNG