Gia tăng ca chấn thương nặng do leo hái nhãn

Chỉ trong vòng 10 ngày qua, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) đã tiếp nhận liên tiếp nhiều bệnh nhân bị chấn thương cột sống nặng do ngã khi trèo hái nhãn và làm việc trên cao.

Ngày 11-8, ông N.X.L. (63 tuổi, xã Bố Trạch) ngã từ cây nhãn xuống, bị rạn xương cổ, may mắn giữ được tính mạng nhờ đội mũ bảo hiểm. Trước đó hai ngày, ông N.V.C. (62 tuổi, xã Trường Ninh) bị gãy trật cột sống cổ sau cú ngã từ độ cao 2,5m. Nặng hơn, bà Đ.T.P.T. (58 tuổi, xã Hoàn Lão) phải phẫu thuật đa chấn thương: gãy cột sống ngực chèn ép tủy và gãy gót chân.

Nạn nhân chấn thương cột sống do hái nhãn chia cho xóm

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Mận, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, nhiều ca nhập viện đều xuất phát từ việc lao động trên cao nhưng không hề có trang bị bảo hộ. Trong đó, có trường hợp bà H.T.Ng. (49 tuổi, xã Bắc Trạch) ngã gãy cột sống lưng khi với tay hái nhãn trong lúc… phơi quần áo; anh N.H.T. (30 tuổi, xã Bắc Gianh) xẹp đốt sống D12 do ngã từ mái che; hay anh T.A.D. (50 tuổi, xã Tân Gianh) ngã gần 3m từ cần cẩu, đa chấn thương nặng.

Người phụ nữ bị đa chấn thương do ngã từ cây nhãn xuống

Chỉ trong 10 ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 3 ca gãy cột sống cổ, 1 ca gãy cột sống lưng và 1 ca chấn thương sọ não do ngã khi trèo hái nhãn.

“Những tai nạn này để lại hậu quả nặng nề, có thể tàn phế suốt đời. Đặc biệt, khi xảy ra ngã, tuyệt đối không được bế sốc bệnh nhân dậy. Cần để bệnh nhân nằm yên, giữ thẳng cổ – lưng và gọi cấp cứu. Sơ cứu sai có thể khiến bệnh nhân liệt vĩnh viễn”, bác sĩ Mận khuyến cáo.

Nạn nhân ngã từ cây nhãn

Điểm chung trong các ca tai nạn là thiếu an toàn: người dân trèo cây, leo thang, làm việc trên mái che mà không có dây bảo vệ, không có người hỗ trợ. Trong thời tiết nắng nóng, nguy cơ say nắng, choáng ngã càng cao.

“Bảo hộ lao động không chỉ dành cho công nhân công trường. Người dân khi làm việc trên cao cũng cần tự trang bị dây an toàn, có người hỗ trợ. Đừng để "được mùa nhãn" trở thành "được mùa" tai nạn”, bác sĩ Mận nhấn mạnh.

MINH PHONG