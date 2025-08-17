Podcast bản tin ANTT 17-8: Khởi tố đối tượng lừa bán 16 người sang “tam giác vàng” | Ngăn chặn 24 thanh thiếu niên tụ tập đua xe

Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 17-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cà Mau: Hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng được tại ngoại; Cháy nhà ở Khánh Hòa, một người tử vong; Đột kích nhà hàng và vũ trường, phát hiện 145 đối tượng dương tính ma túy; Khởi tố đối tượng lừa bán 16 người sang “tam giác vàng”; Ngăn chặn 24 thanh thiếu niên tụ tập đua xe; Phú Thọ: Triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp dưới vỏ bọc “đầu tư tiền số”...

THANH CHIÊU

