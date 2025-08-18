Xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu

Xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) đặt mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng đô thị hóa bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tạo nền tảng để trở thành phường trong tương lai.

Ngày 18-8, Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự đại hội còn có đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Xã Tân Vĩnh Lộc được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số xã Vĩnh Lộc B, phần lớn xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh trước đây) và một phần diện tích phường Tân Tạo (quận Bình Tân trước đây). Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên hơn 34km2, dân số hơn 196.000 dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Tổ công tác số 4 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã đặt mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng đô thị hóa bền vững, lấy dịch vụ và công nghiệp làm chủ đạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tạo nền tảng để trở thành phường trong tương lai...

Phân tích vai trò, vị trí và đặc trưng của xã Tân Vĩnh Lộc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá, xã Tân Vĩnh Lộc có lợi thế phát triển đa dạng, đa chiều, vừa có tiềm năng theo hướng công nghiệp, đô thị hóa, vừa có điều kiện để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái bền vững.

Vì vậy, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã lãnh đạo phát triển kinh tế đa ngành, trọng tâm là dịch vụ, thương mại và công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị xanh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Ảnh: VĂN MINH

Đặc biệt, quan tâm quy hoạch rõ các vùng chức năng. Mỗi công trình, mỗi dự án, mỗi định hướng đều phải đặt trong tổng thể quy hoạch liên kết vùng. Đồng chí cũng lưu ý phát triển hạ tầng đồng bộ gắn với quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Trong đó, không để bỏ trống địa bàn, không để phát sinh tình trạng phát triển đô thị xen cài thiếu nghiêm túc, thiếu kỷ luật và kỷ cương, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Phát triển các mô hình du lịch sinh thái

Cùng với đó, ưu tiên quan tâm sâu sắc đến các loại hình thương mại, dịch vụ, sản phẩm tiện ích đô thị, hướng tới tiêu dùng thông minh, sạch, xanh, phù hợp với đặc thù xã vùng ven đô thị có dân số đông, nhập cư rất lớn và cấu trúc đa dạng.

Phát triển các mô hình du lịch sinh thái có quy mô hợp lý gắn với xây dựng không gian xanh và trải nghiệm nông nghiệp đô thị gắn với du lịch truyền thống, từng bước tham gia mạng lưới du lịch ven TPHCM.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc ra mắt đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, xã Tân Vĩnh Lộc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, đầu tư xây dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị của các công trình, các di tích, di sản văn hóa tiêu biểu; xây dựng chuỗi không gian văn hóa liên vùng Bình Chánh, Bình Tân gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn của xã.

Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Xã cũng cần nghiên cứu triển khai tích hợp đồng bộ, toàn diện “4 nghị quyết trụ cột” (gồm Nghị quyết 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị) về công tác lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa nhiệm vụ vào chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Lưu ý về chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, lồng ghép hợp lý, tích hợp khoa học, liên thông phù hợp để thực hiện theo phương châm 5 thật “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật và người dân thụ hưởng thật”, gắn liền với 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và làm rõ kết quả”.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa, lũ với số tiền 63 triệu đồng.

