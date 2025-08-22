Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn Ban Thanh niên đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Chiều 21-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) do Trưởng ban Nakasone Yasutaka dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động trao đổi, giao lưu thực chất và hiệu quả giữa Ban Thanh niên đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng như các nghị sĩ trẻ hai nước thời gian qua. Đoàn cũng vừa có cuộc hội đàm thành công với Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các hoạt động này sẽ góp phần xây dựng, củng cố sự tin cậy giữa các thế hệ lãnh đạo trẻ hai nước; tin tưởng với tài năng, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, các nghị sĩ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn sau chuyến thăm Việt Nam lần này, sẽ có nhiều nghị sĩ tham gia Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt; nhiều nghị sĩ địa phương tham gia, vận động và ủng hộ việc thành lập tổ chức Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt tại Hội đồng nhân dân địa phương; nhấn mạnh đây sẽ là cầu nối ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, Trưởng ban Nakasone Yasutaka khẳng định sẽ cùng lực lượng thanh niên hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.

TTXVN