Tổng thống Mỹ ra hạn chót cho đàm phán Nga - Ukraine

Vào lúc triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị chững lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra thời hạn chót “hai tuần” để Tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Vẫn chờ đàm phán trực tiếp

Trả lời phỏng vấn của kênh CNN, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ xem liệu họ có gặp nhau không. Và nếu không, tại sao họ lại không gặp nhau? Sau hai tuần nữa, tôi sẽ biết phải làm gì”.

Theo CNN, bất chấp việc Nhà Trắng thúc giục, vẫn không có dấu hiệu cho thấy cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine sẽ diễn ra. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC (Mỹ) ngày 22-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác bỏ khả năng lập tức tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Theo ông Lavrov, Tổng thống Nga sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine ngay khi chương trình nghị sự được chuẩn bị, tuy nhiên chương trình nghị sự này “hoàn toàn chưa sẵn sàng”. Ngoại trưởng Nga cũng đặt dấu hỏi về tính chính danh của Tổng thống Ukraine, đồng thời nhắc lại các yêu cầu của Điện Kremlin liên quan giải quyết xung đột tại Ukraine.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga đi ngược với kỳ vọng của Tổng thống Donald Trump. Sau khi tiếp đón Tổng thống Ukraine, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng đầu tuần này, Tổng thống Mỹ từng cho rằng cả Nga và Ukraine đã đồng ý về một cuộc gặp thượng đỉnh, trong đó Moscow đã đồng ý với một số đảm bảo an ninh của phương Tây dành cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska, Mỹ ngày 16-8. Ảnh: GETTY IMAGES

Một số hãng tin phương Tây cho biết, Tổng thống Mỹ đã nhắc lại về khả năng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga sau thời hạn chót “hai tuần” tới hoặc “không làm gì cả” và xem đó là “cuộc chiến” của Nga và Ukraine. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 22-8 với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh của Ukraine áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nếu Moscow không thể hiện thiện chí chấm dứt xung đột.

Chưa sẵn sàng gặp nhau

Chuyên gia Samantha de Bendern của Viện Nghiên cứu quốc tế Chatham House (Anh) nhận định, hiện tại cả lãnh đạo của Nga và Ukraine chưa sẵn sàng gặp nhau. Theo bà Bendern, Tổng thống Nga nhận thấy người đồng cấp Ukraine không sẵn sàng nhượng bộ đối với một số yêu cầu của Moscow trong việc giải quyết xung đột. Trong khi đó, ông Volodymyr Zelensky cũng không muốn một cuộc gặp “chỉ để nói lại những gì đã nói”.

Giới quan sát cho rằng dù các cuộc tiếp xúc ngoại giao đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây nhưng lập trường của Moscow và Kiev vẫn hoàn toàn trái ngược nhau, nhất là về vấn đề các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Việc đạt được một thỏa thuận về các đảm bảo an ninh cũng sẽ rất phức tạp.

Nhận định về vấn đề này, báo Le Monde (Pháp) cho rằng vấn đề lãnh thổ khiến đàm phán trở nên cực kỳ khó khăn. Tổng thống Ukraine phải “đi dây” giữa áp lực bên ngoài, dư luận trong nước và thực lực quân sự. Một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng là rất khó đạt được khi quyền kiểm soát lãnh thổ và an ninh vẫn là những điểm mấu chốt chưa giải quyết.

Báo Le Figaro (Pháp) cũng cho rằng khả năng gặp thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Nga và Ukraine trong thời gian ngắn là thấp, dẫn tới khả năng kết thúc xung đột còn xa vời.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ông hy vọng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ được khôi phục hoàn toàn, đồng thời khẳng định những bước đầu tiên đã thực hiện là khởi đầu cho việc khôi phục toàn diện mối quan hệ song phương.

MINH CHÂU tổng hợp