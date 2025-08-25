Đồng Nai kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng ngành VH-TT-DL

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành VH-TT-DL đã không ngừng trưởng thành và khẳng định vị thế trong đời sống chính trị, xã hội.

Từ năm 2007, Bộ VH-TT-DL chính thức được thành lập với mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Đặc biệt từ tháng 3-2025, Bộ tiếp nhận thêm chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và truyền thông – mở rộng tầm ảnh hưởng và vai trò chiến lược của ngành trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi họp mặt

Tại Đồng Nai, ngành văn hóa đã trải qua chặng đường gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Từ Ty Văn hóa Thông tin năm 1976 đến Sở VH-TT-DL ngày nay, bộ máy được kiện toàn, nhân lực được đào tạo chuyên sâu, các hoạt động ngày càng gắn kết và hiệu quả.

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính giữa Đồng Nai và Bình Phước, diện mạo văn hóa địa phương trở nên đa dạng, đặc sắc hơn.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai trao quà tri ân cho các nguyên lãnh đạo ngành tại buổi họp mặt

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa mạnh mẽ, tỷ lệ gia đình, khu phố, cơ quan đạt chuẩn văn hóa duy trì ở mức cao. Thể thao thành tích cao tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia và quốc tế. Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, thu hút hàng ngàn tỷ đồng đầu tư, mở ra nhiều tiềm năng mới. Hoạt động báo chí, xuất bản ngày càng chuyên nghiệp, đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục và phát triển văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa, thể thao

Các em học sinh tham quan triển lãm ảnh 80 năm ngành VH-TT-DL tại buổi họp mặt

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đánh giá cao những kết quả nổi bật mà ngành VH-TT-DL đạt được thời gian qua. Bà nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, ngành cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, khơi thông các nguồn lực phát triển văn hóa – coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người và phát triển bền vững. Cùng với đó, cần kiện toàn bộ máy, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, chủ động hội nhập và quảng bá hình ảnh Đồng Nai ra thế giới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa, thể thao. Sở VH-TT-DL cũng tổ chức tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành qua các thời kỳ.

BÙI LIÊM