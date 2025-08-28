Trang trọng lễ giỗ Tổng Bí thư Hà Huy Tập lần thứ 84

Ngày 28-8 (tức mùng 6-7 Âm lịch), tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh), Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh phối hợp Hội đồng họ Hà Việt Nam tổ chức lễ giỗ Tổng Bí thư Hà Huy Tập lần thứ 84.

Các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, con cháu dòng tộc và nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Quang cảnh lễ giỗ

Đồng chí Hà Huy Tập sinh năm 1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay thuộc xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh, một vùng đất hiếu học, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Đồng chí sớm tiếp thu những truyền thống tốt đẹp của quê hương và gia đình, tham gia hoạt động cách mạng và sớm trưởng thành.

Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (giai đoạn 1936-1938), đồng chí đã cùng Trung ương lãnh đạo cách mạng vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc xây dựng đường lối, khôi phục tổ chức Đảng và phong trào quần chúng…

Ngày 28-8-1941, đồng chí Hà Huy Tập bị thực dân Pháp xử bắn. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời của một nhà lãnh đạo tiền bối, nhà lý luận xuất sắc, chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

DƯƠNG QUANG