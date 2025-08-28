Kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khoá X: Nhiều ý kiến về chính sách hỗ trợ cán bộ và ủy quyền cho công chức cấp xã

Thảo luận tại kỳ họp lần thứ 3 HĐND TPHCM khoá X, các đại biểu (ĐB) đã tranh luận nhiều nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức; quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức cấp xã lĩnh vực tư pháp…

Cần có kế hoạch xây nhà công vụ cho cán bộ, công chức ở xa

Phấn khởi khi thành phố quan tâm đến việc hỗ trợ cán bộ, công chức từ tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) về TPHCM làm việc, ĐB Trần Thành Trọng đề xuất về lâu dài, UBND TPHCM cần có kế hoạch xây nhà công vụ cho cán bộ, công chức nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống của đội ngũ. Nhà công vụ nên được xây dựng ở các vị trí thuận tiện để cán bộ, công chức dễ dàng di chuyển.

Đồng chí Phạm Thành Kiên điều hành phần thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành cần quán triệt đến cán bộ, công chức về tinh thần, thái độ làm việc. “Khi được thành phố chăm lo, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, đây là kinh phí của người dân, nguồn lực quốc gia, do đó mỗi cán bộ, công chức phải phát huy tinh thần làm việc để hiệu quả làm việc cao hơn, tốt hơn, giải quyết thủ tục nhanh hơn cho người dân, doanh nghiệp, đưa các dự án vào vận hành nhanh chóng, góp phần phát triển thành phố”, ĐB Trần Thành Trọng đề nghị.

Tại kỳ họp, một số ĐB cũng đề xuất rà soát, bổ sung thêm đối tượng là cán bộ luân chuyển ở một số đơn vị được hưởng chi thu nhập tăng thêm.

Trả lời ĐB, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, trước đây thành phố đã ban hành Nghị quyết số 08/2023. Tại kỳ họp lần này, Sở Nội vụ đã tham mưu trình nghị quyết thay thế trên tinh thần giữ nguyên nội dung cơ bản của Nghị quyết 08.

Về đối tượng hưởng, Sở đã xin ý kiến các cơ quan, đơn vị để có sự bổ sung nếu cần thiết. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có một số cơ quan gửi ý kiến, nhiều nơi vẫn chưa bổ sung đầy đủ. Trong khi đó, số lượng người đang được hưởng thu nhập tăng thêm hiện khoảng 180.000 CBCC, quy mô rất lớn. Do đó, Sở Nội vụ kiến nghị trước mắt chưa bổ sung thêm đối tượng trong lần này mà sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu sau. Về nguồn kinh phí, tổng số chi thu nhập tăng thêm hiện khoảng 8.800 tỷ đồng, dự kiến riêng 6 tháng cuối năm 2025 sẽ vượt 12.000 tỷ đồng.

Điều này khiến chi thu nhập tăng thêm có nguy cơ vượt mức 0,8 lần tổng quỹ lương theo quy định. Sở Nội vụ đang phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để làm rõ cơ sở tính tổng quỹ lương, hiện Kiểm toán cho rằng quỹ lương không bao gồm phụ cấp chức vụ và một số khoản khác. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã bàn bạc cùng Sở Tài chính và thống nhất đề xuất giữ nguyên cơ chế chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 08, đảm bảo quyền lợi cho CBCC. Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát, tính toán lại số lượng đối tượng thụ hưởng và mức chi phù hợp, tránh vượt quá trần 0,8 lần tổng quỹ lương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, cho rằng Nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm nên được ban hành để CBCC tiếp tục được hưởng theo Nghị quyết 08. Về đối tượng, trong quá trình thực hiện nếu thấy cần thiết sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, giống như trước đây thành phố đã mở rộng từ Nghị quyết 03 sang Nghị quyết 08.

Đại biểu Trần Văn Bảy nêu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cân nhắc ủy quyền chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản

Tranh luận tại kỳ họp, nhiều ĐB bày tỏ cần thiết cho Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức các nội dung theo tờ trình của UBND TPHCM, bởi đây là những vấn đề xuất phát từ thực tế tại các địa phương.

ĐB Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM nhận xét, việc UBND TPHCM trình HĐND TPHCM tờ trình quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong lĩnh vực tư pháp là rất cần thiết, bởi đây là một trong những khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ kịp thời.

Dù vậy, ĐB Trần Văn Bảy đề xuất cần đánh giá, cân nhắc nội dung uỷ quyền chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản, bởi đây là lĩnh vực khó, giá trị bất động sản tại TPHCM cao, trong khi hệ thống dữ liệu về bất động sản ở cấp xã không đầy đủ. Mặt khác, công chức thực thi nội dung này cần được đào tạo về chuyên môn, chuyên ngành. ĐB Bùi Tá Hoàng Vũ cũng đề nghị xem xét lại nội dung uỷ quyền trên.

Với góc độ trực tiếp công tác tại UBND phường, ĐB Nguyễn Đức Hiếu (phường Tân Sơn Nhất) cho rằng cần thiết thông qua chủ trương Chủ tịch UBND cấp xã được uỷ quyền cho công chức một số nội dung. ĐB dẫn chứng, ở phường Tân Sơn Nhất mỗi ngày có khoảng 50-60 hồ sơ chứng thực. Tuy cạnh phường là phòng công chứng nhưng người dân vẫn vào phường để thực hiện thủ tục trên. Do đó, việc sử dụng phòng công chứng thay thế UBND phường là chưa phù hợp hoàn toàn với nguyện vọng của người dân.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM nêu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến nội dung uỷ quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, ĐB đề xuất đưa ra 2 nhóm: nhóm những việc giản đơn và nhóm việc phức tạp cần điều kiện nhất định để uỷ quyền.

Đúc rút vấn đề, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết tiếp thu đầy đủ các ý kiến của ĐB; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai nội dung trên.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG