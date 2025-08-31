Đội tuyển bóng bàn TPHCM giành 2 HCV tại giải cây vợt xuất sắc trẻ quốc gia 2025

Giải đấu đã kết thức tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai và đội tuyển bóng bàn TPHCM giành 2 chức vô địch quan trọng.

VĐV trẻ của bóng bàn Việt Nam đã được giải đấu có ý nghĩa tại Đồng Nai. Ảnh: VTF

Chiều tối ngày 31-8, giải bóng bàn vô địch cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên và nhi đồng quốc gia 2025 đã kết thúc các trận chung kết cuối cùng tại nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai.

Các tay vợt TPHCM giành 2 HCV tại giải đấu. Tại trận chung kết đơn nam 10-11 tuổi, tay vợt Vân Nguyễn Nam Phong đã thắng Bùi Gia Phong (Quân đội) để giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bóng bàn TPHCM. Sau đó, tay vợt Hồ Phương Linh chiến thắng tại chung kết đơn nữ 10-11 tuổi khi vượt qua đối thủ Khuất Nguyên Phương Anh (Tây Ninh).

Ngoài kết quả trên, đội TPHCM còn ghi nhận một số thành tích huy chương ở những trận đấu trong nội dung còn lại.. Trong đó, Trương Thanh Quý thua đáng tiếc chung kết đơn nam U9 trước Nguyễn Đình Quốc Anh (Quân đội). Ngoài kết quả này, đội TPHCM còn giành thêm HCĐ của Ôn Nguyễn Bội Phương, Trương Như Quỳnh, Tháng Thiên Nghi, Nguyễn Xuân Bách, Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Tuấn Bảo.

Giải năm nay được Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phối hợp tổ chức, quy tụ hơn 250 VĐV của 21 đơn vị cả nước góp mặt.

Các VĐV đạt thành tích cao tại giải. Ảnh: VTF

Sau kết quả trên của đội TPHCM, giới chuyên môn ghi nhận một số thành tích đáng chú ý là HCV đơn nam 14-15 tuổi của Nguyễn Văn Tuấn Anh (Công an Nhân dân – T&T), HCV đơn nữ 14-15 tuổi của Lê Hoàng Linh Đan (Đồng Nai), Nguyễn Quang Trưởng/Lâm Thu Cúc (đôi nam nữ 20-21 tuổi), Vũ Mạnh Huy/Nguyễn Xuân Diện (Công an Nhân dân – T&T, đôi nam 22-23 tuổi), Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng, đơn nam 20-21 tuổi), Trương Bảo Linh (Công an Nhân dân – T&T, đơn ữ 20-21 tuổi), Bùi Ngọc Lan (Hải Phòng, đơn nữ 22-23 tuổi)…

Sau giải, ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ rà soát lực lượng để tập trung một số gương mặt trẻ lên đội tuyển quốc gia.

MINH CHIẾN