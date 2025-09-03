Cán bộ cấp cao vi phạm sẽ không được tổ chức quốc tang

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 237/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Nghị định số 237/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP theo hướng bổ sung nguyên tắc thay đổi nghi thức lễ tang, cụ thể: Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức lễ tang theo một trong các nghi thức: lễ quốc tang; lễ tang cấp Nhà nước; lễ tang cấp cao; lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Đáng chú ý, nghị định bổ sung quy định tổ chức lễ tang đối với trường hợp cán bộ nghỉ hưu, thôi chức do vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể, đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Đây là điểm mới so với quy định cũ, khi 4 chức danh lãnh đạo cấp cao nêu trên khi qua đời đều được tổ chức quốc tang, không phân biệt có vi phạm hay không.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung chức danh được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước. Theo đó, cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau khi từ trần được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân; thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân là cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ nêu trên được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao; bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Về chức danh được tổ chức lễ tang cấp cao, nghị định sửa đổi, bổ sung như sau: Cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý (trừ các chức danh được tổ chức lễ quốc tang và lễ tang cấp Nhà nước); cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 (lão thành cách mạng) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên...

Đối với trường hợp người từ trần là Ủy viên Trung ương (trừ các chức danh được tổ chức lễ quốc tang và lễ tang cấp Nhà nước) được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định cũng quy định không rắc, rải các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng.

Chính phủ nêu rõ, hạn chế rắc, rải vàng mã trong lễ tang; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng; ban tổ chức lễ tang chuẩn bị vòng hoa luân chuyển.

LÂM NGUYÊN