TPHCM khánh thành Công viên Tân Thạnh Tây (khu 2): Không gian xanh mới cho người dân

Chiều 5-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức lễ khánh thành Công viên Tân Thạnh Tây (khu 2) tại xã Phú Hòa Đông.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Công viên Tân Thạnh Tây (khu 2). Ảnh: QUỐC HÙNG
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Công viên Tân Thạnh Tây (khu 2). Ảnh: QUỐC HÙNG

Đồng chí Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM, đến dự và cắt băng khánh thành.

Một góc công viên. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công trình khởi công ngày 26-5-2025, hoàn thành vượt tiến độ gần 3 tháng, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 21,8 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố, diện tích gần 2ha, gồm đường dạo, khu vui chơi thiếu nhi, khu tập thể dục thể thao, hệ thống chiếu sáng, tưới cây, trồng cỏ, cây xanh cùng các hạng mục phụ trợ.

Người dân, đặc biệt trẻ em vui chơi ngày đầu tại Công viên Tân Thạnh Tây (khu 2). Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Ban Quản lý, công viên góp phần bổ sung quỹ đất cây xanh công cộng, cải thiện cảnh quan, tạo không gian vui chơi, rèn luyện thể thao, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đây cũng là bước cụ thể hóa Chương trình phát triển công viên, cây xanh công cộng TPHCM giai đoạn 2020 - 2030.

Khu vui chơi trẻ em tại công viên. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Huỳnh Tân Định đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị triển khai, đồng thời kêu gọi người dân và chính quyền địa phương cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ công viên, bảo đảm vệ sinh môi trường và phát huy hiệu quả công trình.

QUỐC HÙNG

