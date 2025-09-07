Công diễn vở cải lương thử nghiệm “Hồn thơ ngọc”

Tối 6-9, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát thể nghiệm Thế Giới Trẻ của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM tổ chức công diễn suất đầu tiên vở cải lương thử nghiệm " Hồn thơ ngọc" .

Nghệ sĩ Bình Tinh nỗ lực ca diễn vai công chúa Ngọc Hân trong vở cải lương thử nghiệm "Hồn thơ ngọc" để đem lại nhiều khoảnh khắc cảm xúc cho khán giả. Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là tác phẩm sân khấu được đầu tư dàn dựng để tưởng nhớ nhà viết kịch tài hoa Lê Duy Hạnh, ông là một trong những tác giả tên tuổi lớn trong làng sân khấu, có nhiều kịch bản nổi tiếng đã được dàn dựng ở cả sân khấu kịch và cải lương như: Tâm sự Ngọc Hân, Hoa độc trong vườn, Lý Chiêu Hoàng, Hoàng hậu hai vua (Dương Vân Nga), Dời đô, Trời Nam, Vua thánh triều Lê, Độc thoại đêm…

Vở cải lương thử nghiệm Hồn thơ ngọc (tác giả: Lê Duy Hạnh, chuyển thể cải lương: Lê Hoàng Long, biên tập: Nguyên Phương, đạo diễn: NSƯT Lê Nguyên Đạt) cũng là vở diễn sẽ tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI - năm 2025, tổ chức tại Ninh Bình vào tháng 11-2025.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và NSND Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tặng hoa gia đình tác giả Lê Duy Hạnh và NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt tại buổi công diễn. Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Quế Trân và NSƯT Kim Tiểu Long biểu diễn bài ca cổ "Miền nhớ" của tác giả Lê Duy Hạnh. Ảnh: THÚY BÌNH

Đêm nghệ thuật đặc biệt đã được mở màn bằng các tiết mục ca cảnh Nhớ ơn Thầy của tác giả Thanh Hiệp và hai bài ca cổ Lời ru, Miền nhớ do tác giả Lê Duy Hạnh sáng tác. Các tiết mục có sự tham gia biểu diễn của NSND Quế Trân, NSƯT Lê Trung Thảo, NSƯT Hải Yến, NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Tâm Tâm, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, Điền Trung…

Ngay sau các tiết mục ca múa, vở cải lương thử nghiệm Hồn thơ ngọc đã gửi đến đông đảo khán giả những màn trình diễn sân khấu đa sắc màu, góp phần phát huy vẻ đẹp nghệ thuật sân khấu truyền thống, ngợi ca một giai đoạn lịch sử đấu tranh giữ nước bảo vệ quê hương của những con người lịch sử, tình yêu nước, tình yêu thương gia đình của người phụ nữ Việt Nam...

Nghệ sĩ Bình Tinh trong vai công chúa Ngọc Hân đau khổ khi hay tin Hoàng đế băng hà. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở diễn thể hiện được sự mới mẻ, hiện đại qua từng màn ca diễn của nghệ sĩ Bình Tinh cùng các diễn viên trẻ. Với vai công chúa Ngọc Hân, nghệ sĩ Bình Tinh có nhiều nỗ lực trong thể hiện nhân vật đặc biệt này. Những cảnh diễn có vũ đạo, múa kiếm, vượt qua đồi núi, phi ngựa, cưỡi voi… không thể làm khó cô đào võ của gia tộc cải lương Huỳnh Long.

Tinh thần kiên trung, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam được ca ngợi và tôn vinh trong vở diễn "Hồn thơ ngọc". Ảnh: THÚY BÌNH

Nghệ sĩ trẻ tài năng Trọng Nhân biểu diễn cùng các diễn viên trẻ trong vở cải lương thử nghiệm "Hồn thơ ngọc". Ảnh: THÚY BÌNH

Phần âm nhạc được NSƯT - nhạc sĩ Võ Thanh Liêm thực hiện công phu, chăm chút, bên cạnh những bài bản cải lương, câu ca vọng cổ, còn có âm nhạc đặc trưng của nghệ thuật hát bội, bài hát ru con à ơi ngọt lịm, hòa cùng những bài ca mới, mang âm sắc của âm nhạc hiện đại.

Vở cải lương thử nghiệm Hồn thơ ngọc sẽ có thêm 2 suất sáng đèn trong tháng 10 và tháng 11-2025, trước khi tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI - năm 2025, tại Ninh Bình.

Chiều cùng ngày, NSƯT, đạo diễn Lê Nguyên Đạt đã tổ chức buổi giới thiệu ấn phẩm Tuyển tập tác phẩm “Hồn thơ ngọc” của nhà viết kịch Lê Duy Hạnh và ra mắt sách Nghệ thuật cải lương Nam bộ của tác giả NSƯT Lê Nguyên Đạt. Hai cuốn sách "Tuyển tập tác phẩm Hồn thơ ngọc" và "Nghệ thuật cải lương Nam Bộ" có nhiều thông tin, tư liệu hữu ích, dành cho người làm sân khấu, sinh viên nghiên cứu nghệ thuật truyền thống. Ảnh: THÚY BÌNH Ấn phẩm Tuyển tập tác phẩm “Hồn thơ ngọc” được gia đình tác giả Lê Duy Hạnh chọn 8 trong 55 kịch bản của ông để in ấn và phát hành. Nghệ thuật cải lương Nam bộ được NSƯT Lê Nguyên Đạt đi sâu và mở rộng những vấn đề cốt lõi của nghệ thuật sân khấu cải lương.

THÚY BÌNH