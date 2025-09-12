Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20-10, kéo dài 40 ngày

Chiều 12-9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần 2 về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Phan Văn Mãi cho biết, tại kỳ họp này Ủy ban dự kiến phải xử lý tới 34 nội dung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp dự kiến sẽ khai mạc ngày 20-10, kéo dài 40 ngày làm việc và làm việc cả vào các ngày thứ Bảy nhằm đảm bảo tiến độ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Lãnh đạo Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao dự họp

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung 27 nội dung vào chương trình kỳ họp so với dự kiến tháng 7-2025, trong đó có 15 dự án luật; 5 nội dung Chính phủ đã có tờ trình, đang chờ bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2025.

Bên cạnh việc đề xuất bổ sung các nội dung lập pháp, Tổng Thư ký Quốc hội cũng kiến nghị đưa vào chương trình kỳ họp nhiều nội dung quan trọng đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trong đó có việc xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Đồng thời, đề xuất rút khỏi chương trình kỳ họp nội dung “xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, theo đề nghị của Chính phủ tại văn bản số 690/CP-QHĐP ngày 7-8-2025. Lý do là việc điều chỉnh quy hoạch này chỉ có thể thực hiện khi Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Luật Quy hoạch, nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho quá trình triển khai.

Tổng Thư ký Quốc hội bày tỏ băn khoăn về tiến độ chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp, đồng thời đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện và gửi hồ sơ đúng quy định, nhằm bảo đảm thời gian cho các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, xử lý công việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Phan Văn Mãi cho biết, tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban dự kiến phải xử lý 34 nội dung, trong đó có nhiều vấn đề lớn, phức tạp như: sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm... Tuy nhiên, đến nay mới chỉ tiếp nhận được 5 bộ hồ sơ đầy đủ.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị, với các nội dung liên ngành, liên lĩnh vực, cần có sự điều phối quyết liệt từ phía lãnh đạo Chính phủ để bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị cho kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải góp ý, để bảo đảm chất lượng xem xét, thông qua các nội dung quan trọng, cần bố trí thời gian hợp lý để Quốc hội thảo luận, các cơ quan liên quan kịp thời tiếp thu, chỉnh lý hồ sơ. Ông đặc biệt đề nghị thảo luận sớm các nội dung tổng quan về kinh tế - xã hội và ngân sách, bởi đây là cơ sở để quyết định nhiều vấn đề cụ thể tại kỳ họp.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu nỗ lực tối đa để hoàn thiện, ban hành các quy định pháp luật quan trọng về đất đai, quy hoạch và các vấn đề kinh tế - xã hội then chốt, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong thời gian tới.

15 dự án luật được đề nghị bổ sung vào chương trình lập pháp (1) Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); (2) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); (3) Luật Chuyển đổi số; (4) Luật Công nghệ cao (sửa đổi); (5) Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); (6) Luật Quản lý thuế (sửa đổi); (7) Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; (8) Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); (9) Luật Thương mại điện tử; (10) Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); (11) Luật Viên chức (sửa đổi); (12) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; (13) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (14) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; (15) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

ANH PHƯƠNG