Đơn vị đăng cai làm khó các đội bóng ở vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bất ngờ thay đổi lịch thi đấu vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 sớm hơn 3 ngày nên đẩy các đội bóng vào tình thế khó khăn, phải thay đổi kế hoạch di chuyển, thậm chí cả hợp đồng với ngoại binh.

Cầu thủ sẽ thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 sớm hơn 3 ngày so với lịch ban đầu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đổi lịch vì lý do thiếu thuyết phục

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gửi Thông báo để thay đổi thời gian tổ chức giai đoạn 2 (vòng 2) giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 đến các đội bóng vào ngày 12-9. Thời điểm tổ chức mới sẽ từ ngày 7 đến 16-10-2025. Trước đó, thời gian quy định theo Điều lệ của giải là từ ngày 10 đến 19-10-2025.

Nguyên do dẫn đến sự thay đổi được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lý giải: “Ngày 11-9-2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhận được Công văn của Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình về việc xin thay đổi thời gian tổ chức giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Để tạo điều kiện cho Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình chủ động trong công tác đăng cai tổ chức giải cầu lông quốc tế từ ngày 17 đến 26-102-2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thông báo thay đổi thời gian tổ chức giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia…”.

Giải vô địch quốc gia là sân chơi chuyên môn cao nhất và là giải quan trọng hàng đầu để tất cả đội bóng tập trung chuẩn bị bằng mọi nguồn lực của mình. Lịch thi đấu đã được ấn định từ khi Điều lệ giải ban hành (năm nay, Điều lệ giải bóng chuyền vô địch quốc gia ban hành vào ngày 10-1). Như vậy, 16 đội bóng và nhà tổ chức đã xây dựng kế hoạch để thực hiện xuyên suốt giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ 2.

Ấy vậy, giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 bắt buộc nhường sân sớm hơn cho 1 giải đấu khác. Lý do thay đổi thời gian tổ chức giải đấu là thiếu thuyết phục.

Qua tìm hiểu, Ban tổ chức có thông tin dự kiến thay đổi lịch thi đấu đến các HLV mỗi đội bằng hình thức trao đổi tin nhắn thông qua nhóm làm việc trên nền tảng zalo. Tuy vậy, mọi người hiểu rằng HLV chỉ là người tiếp nhận thông tin, chưa thể quyết định hoàn toàn, cần sự trao đổi với lãnh đạo đơn vị đạt được sự đồng thuận cuối cùng. Các đơn vị nếu nhận được văn bản chính thức sẽ có cơ sở để điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

Các đội bóng sẽ phải thay đổi kế hoạch

Thay đổi thời gian, mỗi đội sẽ phải điều chỉnh kế hoạch của mình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

16 đội bóng (8 nam, 8 nữ) đã phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị chuyên môn trước lịch thi đấu mới sắp diễn ra tại Ninh Bình.

“Mỗi đội bóng được tổ chức không chỉ có công tác chuyên môn mà còn hậu cần, di chuyển. Chi phí được xây dựng theo kế hoạch phụ thuộc vào thời gian thi đấu, tập luyện của đội bóng. Khi thời gian thay đổi, đội bóng sẽ phải điều chỉnh kế hoạch. Đơn cử nơi thuê khách sạn đã được đặt phòng theo thời gian cũ nhưng bây giờ phải đổi thời gian sẽ gặp tình trạng không thuê được vì các nơi lưu trú đều có khách đặt trước đó”, một số ý kiến bày tỏ.

Một số ý kiến khác bày tỏ thêm: “Các đội bóng do doanh nghiệp quản lý có thể điều chỉnh được nhanh nhất với thời gian mới. Những đội bóng do các Sở, ban ngành quản lý phải trình lại kế hoạch đi thi đấu và đây là khâu t cần thời gian mới được phê duyệt lại”.

Cầu thủ Kubiak luôn thể hiện tính chuyên nghiệp cao nhất về chuyên môn bóng chuyền khi thi đấu ở Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ghi nhận thực tế, một số đội bóng trong 16 đội đã ký hợp đồng mời ngoại binh sang Việt Nam tham dự giai đoạn 2 theo lịch cũ (thi đấu từ ngày 10 đến 19-10). Đồng nghĩa, đội bóng đã mua vé máy bay cho cầu thủ. Lúc này, Ban tổ chức giải quyết định thời gian thi đấu mới, đội bóng phải gấp rút đổi vé máy bay. Như vậy, họ mất tiền cho việc này. Các cầu thủ ngoại đều thi đấu với sự chuyên nghiệp hàng đầu về thời gian theo hợp đồng ký kết, họ không bao giờ đến sớm hơn hay về muộn hơn để đảm bảo chuyên môn.

Minh chứng rõ nhất là trường hợp cầu thủ Michal Kubiak (Công an TPHCM). Cúp Hùng Vương 2025 tổ chức tại Phú Thọ tháng 4 năm nay đã thay đổi lịch thi đấu vì quốc tang. Đây là lý do chính đáng. Khi đó, giải đấu lùi 2 ngày so với lịch ấn định ban đầu. Khi giải tranh tài trở lại, ngoại binh Michal Kubiak (Công an TPHCM) không tham dự trận chung kết ở Phú Thọ do lúc đó quá thời gian nên cầu thủ đã trở lại đội bóng của mình.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường từng khẳng định bóng chuyền Việt Nam chưa chuyên nghiệp. Chúng ta mới đang tiến tới bán chuyên nghiệp. Để đến bán chuyên nghiệp, mỗi đội bóng và ban tổ chức các giải đấu phải làm tốt các công tác của mình.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã rút gọn còn 8 đội nam, 8 đội nữ vì thế cách tổ chức cũng cần tuân thủ Điều lệ đã ban hành.

MINH CHIẾN