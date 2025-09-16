Nhịp cầu bạn đọc

TPHCM khôi phục điểm dừng xe buýt tại ngã ba đường Trung Lập - Tỉnh lộ 7

Báo SGGP ngày 6-9-2025 có bài: “Người dân xã Nhuận Đức (TPHCM) mong khôi phục điểm dừng xe buýt”. Nội dung bài viết phản ánh từ ngày 1-8-2025, điểm dừng xe buýt tại ngã ba đường Trung Lập - Tỉnh lộ 7 (ấp Trung Hòa, xã Nhuận Đức, TPHCM) không còn hoạt động.

Hành khách muốn đi bằng xe buýt thì từ điểm này phải đi ngược về trạm chờ xe buýt ấp Gò Nổi (xã An Nhơn Tây) hoặc ra trạm xe buýt ở trước cổng Trường Tiểu học Trung Lập Hạ (ấp Đồn, xã Nhuận Đức), trong khi khoảng cách từ điểm này đến trạm nào cũng xa hơn 1km.

Ngày 9-9-2025, điểm dừng xe buýt nói trên đã được phục hồi, cách chỗ cũ khoảng 100m hướng về phía Trường Tiểu học Trung Lập Hạ. Việc Trung tâm giao thông công cộng nhanh chóng khôi phục điểm dừng xe buýt số 87 chạy tuyến Bến xe Củ Chi - xã An Nhơn Tây tại ngã ba đường Trung Lập - Tỉnh lộ 7 làm người dân, học sinh rất vui mừng.

TRẦN VĂN TÁM (xã Thái Mỹ, TPHCM)

