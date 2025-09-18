Pháp luật

Vận chuyển gần 100kg ma túy qua biên giới, 5 án chung thân

Ngày 18-9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự trực tuyến, tuyên phạt 5 bị cáo người Lào mức án tù chung thân vì hành vi vận chuyển trái phép gần 100kg ma túy từ Lào sang Việt Nam.

Các bị cáo gồm Tik Xayasane (SN 1972), Lembi Kingvannouvong (SN 1990), Sisamout Sisomboun (SN 1996), Sengphet Keosevan (SN 1996) và Sengphet Keonouvong (SN 1986), bị truy tố theo điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Vụ án xét xử trực tuyến

Theo cáo trạng, trong các ngày 27 đến 30-3-2024, nhóm đối tượng đã vận chuyển gần 99,95kg Methamphetamine từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), đưa về Lao Bảo (Quảng Trị) để giao cho khách nhận hàng. Khi đến Km73, quốc lộ 9, cả nhóm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm ma túy, ô tô Toyota Hiace, ngoại tệ, tiền mặt nhiều loại, cùng hộ chiếu, điện thoại di động.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận đã nhiều lần vận chuyển thuê ma túy cho một đối tượng tên Ven Photilard để lấy tiền công. Tại tòa, cả 5 người thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe. Sau khi xem xét vai trò từng bị cáo, tòa quyết định tuyên phạt chung thân đối với cả 5 bị cáo.

