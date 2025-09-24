Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc 2025 sẽ trưng bày 1.000 giống hoa

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026 tại TP Sa Đéc, dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt du khách.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 sẽ diễn ra từ 27-12-2025 đến 4-1-2026

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, điểm nhấn nổi bật của lễ hội là không gian trưng bày 1.000 giống hoa – kiểng tại Công viên Sa Đéc, bao gồm: hoa chậu, hoa cắt cành, bonsai, lan, sen đá, xương rồng, cây lá màu và cây ăn trái tạo hình. Đây là dịp tôn vinh nghề trồng hoa truyền thống, quảng bá thương hiệu Sa Đéc – “thủ phủ hoa kiểng” của miền Tây Nam bộ.

Ngoài ra, Festival còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú như: show thực cảnh Trăm năm hương sắc làng hoa, trình chiếu Mapping kết hợp chương trình Countdown, biểu diễn khinh khí cầu, đêm nhạc Tình người xứ hoa.

Du khách có thể tham quan phiên chợ hoa – kiểng, liên hoan đèn lồng nghệ thuật, hội chợ thương mại và ẩm thực, cùng các không gian trải nghiệm: “Sa Đéc xưa”, “Ước mơ sáng tạo”, “Miền di sản”...

Bên cạnh đó, sẽ có hội chợ thương mại, du lịch và đầu tư; triển lãm khoảng 200 gian hàng sản phẩm OCOP và đặc sản vùng ĐBSCL.

Với quy mô cấp tỉnh và chuỗi hoạt động đặc sắc, Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc 2025 kỳ vọng tạo dấu ấn mới cho ngành hoa – kiểng địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

NGỌC PHÚC