Hàng thiết yếu đồng loạt giảm giá, hộ gia đình bớt áp lực chi tiêu

Trước áp lực giá cả sinh hoạt tăng, Saigon Co.op triển khai loạt chương trình khuyến mãi giảm giá sâu với hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu, từ thực phẩm tươi sống đến hóa phẩm gia dụng, giúp các hộ gia đình tiết kiệm hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng mà vẫn đảm bảo chất lượng tiêu dùng.

Khuyến mãi đúng mùa vụ, giúp khách hàng đổi mới không gian sống với chi phí hợp lý

Hàng loạt mặt hàng thiết yếu giảm giá đến 50%

Theo báo cáo kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,25% so với cùng kỳ, trong khi thu nhập khả dụng chỉ nhích nhẹ.

Điều này khiến nhiều hộ gia đình thắt chặt chi tiêu, ưu tiên lựa chọn hàng thiết yếu và tận dụng khuyến mãi để giảm áp lực chi phí sinh hoạt.

Đáp ứng nhu cầu đó, Saigon Co.op tung chương trình giảm giá sâu đến 50% đối với hơn 1.000 sản phẩm, tập trung vào nhóm hóa phẩm và thực phẩm phục vụ trực tiếp cho bữa cơm gia đình. Đại diện Saigon Co.op cho biết: “Điểm mạnh của hệ thống bán lẻ chúng tôi là vừa giữ giá ổn định, vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua chuỗi cung ứng và nhãn hàng riêng. Đây là cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng trong giai đoạn khó khăn về chi tiêu”.

Khách hàng trẻ ưu tiên sản phẩm đại dung tích vừa kinh tế, vừa tiện lợi cho nhu cầu chăm sóc hằng ngày

Khảo sát tại siêu thị Co.opmart Quang Trung (quận Gò Vấp), chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên văn phòng, chia sẻ: “Gia đình tôi có 5 người, chi phí sinh hoạt mỗi tháng rất lớn. Nhờ các chương trình giảm giá của Saigon Co.op, riêng tiền mua nước giặt, dầu gội, thực phẩm tươi sống tôi đã tiết kiệm được gần 500.000 đồng trong tháng này. Với nhiều gia đình trẻ, đây thực sự là sự hỗ trợ thiết thực”.

Đáng chú ý, nhóm sản phẩm dung tích lớn như nước giặt, nước rửa chén, sữa tắm, dầu gội từ các thương hiệu Comfort, Downy, Omo, Ariel, Clear… giảm giá đến 50%. Nếu tính gộp theo nhu cầu sử dụng cả tháng, một hộ gia đình có thể tiết kiệm vài trăm nghìn đồng mà vẫn đảm bảo chất lượng. Hàng nhãn riêng Co.op cũng tham gia mạnh, với mức giá cạnh tranh chỉ từ 52.000 đồng/túi 3,2 lít, giúp khách hàng có thêm lựa chọn tiết kiệm.

Khách hàng tin tưởng lựa chọn nhãn hàng riêng Co.op như “van an toàn” trong mùa cao điểm chi tiêu

Ngoài ra, chương trình “Siêu ưu đãi” từ 26 đến 28-9 cho phép khách hàng có hóa đơn từ 300.000 đồng mua thêm nhiều sản phẩm giảm sâu, càng làm tăng hiệu quả tiết kiệm. Với các hộ gia đình đông thành viên hoặc cơ sở dịch vụ, lợi ích kinh tế càng rõ rệt.

Song song với nhóm hóa phẩm, Saigon Co.op còn triển khai chương trình “Bedding Fair – Chăn gối êm, giá cực mềm”, giảm đến 50% các sản phẩm chăn drap gối từ chất liệu nhung, tencel, cotton. Đây là bước đón đầu nhu cầu thay mới sản phẩm theo mùa, đồng thời hỗ trợ khách hàng tiếp cận hàng chất lượng với giá hợp lý.

Trong giai đoạn 25-9 đến 1-10, nhóm thực phẩm tươi sống như cá diêu hồng, cá nục, thịt gà, rau xanh, dưa hấu, cam Úc… cũng giảm giá từ 10% – 20%. Nhóm thực phẩm chế biến, gia vị, đồ uống được ưu đãi 15% – 33% kèm chương trình mua 2 tặng 1. Như vậy, các bà nội trợ có thể giảm đáng kể chi phí bữa ăn hằng ngày, đồng thời bổ sung thêm sản phẩm dinh dưỡng cho gia đình.

Chị Phạm Minh Ngọc, khách hàng tại Co.opXtra Phạm Văn Đồng, nhận xét: “Trước đây tôi thường phải cân nhắc kỹ khi mua thực phẩm chế biến sẵn vì giá khá cao. Giờ có khuyến mãi, tôi mạnh dạn mua nhiều hơn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiết kiệm thời gian nấu nướng”.

Hệ thống còn triển khai chính sách ưu đãi riêng cho khách hàng thành viên. Chủ thẻ từ hạng Đồng đến Bạch kim được giảm thêm từ 5% – 25% tùy mặt hàng. Các chương trình tặng điểm thưởng khi mua bia, nước giải khát hay E-voucher trên Co.op Online cũng góp phần kích cầu mua sắm trực tuyến.

Đại diện Saigon Co.op nhấn mạnh: “Các chương trình ưu đãi không chỉ nhằm tăng sức mua mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc bình ổn thị trường, hỗ trợ người tiêu dùng vượt qua giai đoạn áp lực chi tiêu”.

Đồng hành cùng khách hàng trong bối cảnh kinh tế khó khăn

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, những gói ưu đãi của Saigon Co.op được xem là giải pháp thiết thực giúp hàng triệu hộ gia đình “dễ thở” hơn. Việc gắn giảm giá với sản phẩm thiết yếu, dung tích lớn và nhu cầu mùa vụ không chỉ giải quyết áp lực ngắn hạn mà còn góp phần hình thành thói quen tiêu dùng tiết kiệm, bền vững.

Thực phẩm công nghệ, gia vị... được áp dụng ưu đãi mua nhiều giá rẻ, mua 2 tặng 1...

Người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình trẻ và lao động có thu nhập trung bình, đánh giá cao nỗ lực này. Bà Trần Thị Thu, tiểu thương tại quận Bình Thạnh, cho biết: “Tôi thường mua hàng dung tích lớn về dùng chung cho cả nhà và bán lẻ lại cho khách quen. Saigon Co.op giảm giá nhiều như vậy giúp tôi tiết kiệm được chi phí, mà khách hàng của tôi cũng được hưởng lợi”.

Ở góc độ doanh nghiệp, các chuyên gia nhận định đây là cách Saigon Co.op phát huy thế mạnh chuỗi cung ứng và quan hệ hợp tác lâu dài với nhà sản xuất. Bằng việc đưa nhãn hàng riêng vào hệ thống ưu đãi, doanh nghiệp vừa tạo lợi thế cạnh tranh, vừa kiểm soát chất lượng tốt hơn, góp phần giữ vững vai trò là nhà bán lẻ chủ lực trong chương trình bình ổn thị trường.

Có thể thấy, loạt chương trình giảm giá của Saigon Co.op không chỉ mang ý nghĩa kích cầu mua sắm, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của một hệ thống bán lẻ hàng đầu. Giúp người dân tiết kiệm chi phí trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò “người bạn đồng hành” trong đời sống thường nhật của hàng triệu hộ gia đình Việt.

Chương trình ưu đãi Saigon Co.op (9/2025 – 10/2025): Số lượng mặt hàng áp dụng: Hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu

Mức giảm giá: 10% – 50% (tùy nhóm hàng)

Thực phẩm tươi sống: giảm 10% – 20%

Thực phẩm công nghệ: ưu đãi 15% – 33%, mua 2 tặng 1

Hóa phẩm dung tích lớn: giảm đến 50% (tiết kiệm vài trăm nghìn đồng/tháng)

Chăn drap gối: giảm 40% – 50% trong “Bedding Fair”

Ưu đãi thành viên: giảm thêm 5% – 25%, tặng điểm thưởng

Thời gian áp dụng: từ nay đến 01/10/2025

MINH XUÂN