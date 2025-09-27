Gia Lai “đua nước rút” chuẩn bị khởi công 2 dự án trọng điểm quốc gia

Tỉnh Gia Lai đang chạy đua "trải thảm" mặt bằng 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia, gồm: đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là những dự án chiến lược, được tỉnh kỳ vọng mở ra cơ hội, không gian phát triển mới sau khi Gia Lai sáp nhập miền đại ngàn Tây nguyên và biển cả Nam Trung bộ.

Tỉnh Gia Lai vừa điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku qua đèo An Khê để giảm độ dốc, giảm xâm phạm rừng và tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng

Đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku sẵn sàng khởi công

Dự án đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài khoảng 125km, đi qua 17 xã, phường, tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là yếu tố quyết định tiến độ.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, dự án phải thu hồi khoảng 942ha đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) cho 473 hộ dân với kinh phí gần 4.900 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh cam kết bố trí 1.250 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác để thực hiện công tác bồi thường, TĐC.

Hiện, nhiều địa phương khẩn trương thành lập hội đồng bồi thường, triển khai đo đạc, kiểm đếm tài sản và xây dựng quỹ đất TĐC.

Thực địa hiện trường, xác định diện tích ảnh hưởng, cần thu hồi tại d ự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tại xã Mang Yang, địa phương đã bố trí 1,2ha đất tại thôn Tân Phú để làm khu TĐC mới cho 24 hộ dân ảnh hưởng bởi đường cao tốc; tại xã Bình Hiệp đã hoàn thiện phương án bồi thường tại các khu vực như: Bình Thuận 1, Tây An, Trà Sơn, Bình Tân…

Tại xã Bình Phú, dù còn nhiều khó khăn sau sáp nhập, địa phương đã vào cuộc, chuẩn bị cho dự án đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Hiện, xã sẵn sàng thu hồi 102ha đất với 80 hộ dân bị ảnh hưởng; phê duyệt và triển khai hạ tầng khu TĐC Hòa Sơn 5,1ha để bố trí TĐC; đồng thời đăng ký 2 mỏ đất san lấp và xác định 4 vị trí đổ thải phục vụ dự án.

“Chúng tôi đã sẵn sàng mọi thứ để chuẩn bị công tác GPMB, bồi thường, TĐC dự án. Tuy nhiên, do dự án hiện vướng thủ tục về pháp lý, nên cần chờ các bộ, ngành phê duyệt. Ngoài ra, địa phương đã kiến nghị lên tỉnh hỗ trợ thêm nhân lực, cán bộ chuyên môn để tham gia các phần việc quan trọng”, ông Trần Công Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết.

Trong khi đó, ông Hồ Sĩ Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp thông tin, địa phương đã thành lập hội đồng bồi thường cho cả 2 tuyến chính của dự án đường cao tốc. Hiện xã đang phối hợp các đơn vị chức năng kiểm kê, kiểm đếm tài sản trên đất, xác nhận nguồn gốc và xây dựng giá đất bồi thường.

Ưu tiên quyền lợi chính đáng của người dân

Vừa qua, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai đã họp để nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ, đôn đốc chuẩn bị khởi công 2 dự án lớn: đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai họp, chỉ đạo đôn đốc công tác chuẩn bị 2 dự án trọng điểm Quốc gia. Ảnh: XUÂN HUYÊN



Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng Gia Lai, đến giữa tháng 9-2025, các mốc GPMB của 2 dự án thành phần tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku 01, 03 đã được bàn giao; gói thành phần 02 (qua đèo An Khê) dự kiến cuối tháng 9 triển khai đo đạc.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là thủ tục pháp lý chậm, trong khi khối lượng TĐC lớn.

Đoạn Km0+00-Km40+00 có 359 hộ phải bố trí vào 9 khu TĐC, vốn 1.920 tỷ đồng. Việc di dời 85 vị trí hạ tầng kỹ thuật (điện, viễn thông, cấp nước) cũng đang được xử lý.

Theo kế hoạch, công tác GPMB hoàn tất trong năm 2025, các dự án thành phần 01, 03 sẽ được khởi công vào tháng 12-2025; dự án thành phần 02 khởi công vào tháng 3-2026.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam đi qua 18 xã, phường tỉnh Gia Lai, dài 115,7km, tổng kinh phí GPMB khoảng 6.410 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai (đơn vị thực hiện các khu TĐC dự án), tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng 38 khu TĐC tổng diện tích 153ha, bố trí 3.411 lô đất cho 1.587 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến nay, 37/38 khu đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, các địa phương đang cắm mốc, đo đạc, xác định nguồn gốc đất và tính toán đền bù.

Một khu TĐC Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được chuẩn bị sẵn sàng ở phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia của tỉnh, cho biết, các dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho Gia Lai.

Trong đó, đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ khơi thông “điểm nghẽn” hạ tầng giao thông Đông - Tây, khai thác tiềm năng hành lang kinh tế Đông - Tây và tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của các dự án, tăng cường cán bộ chuyên môn xuống cơ sở hỗ trợ xã, phường triển khai công việc khi dự án khởi công.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác chuẩn bị các dự án trọng điểm quốc gia

Đồng chí Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung công tác đền bù, GPMB cho các dự án; xã, phường nào chưa thành lập hội đồng GPMB, thẩm định giá thì phải triển khai ngay để tránh bị động.

Đồng chí lưu ý, việc đền bù phải thỏa đáng, khu TĐC cần bảo đảm hạ tầng, nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Quá trình GPMB phải thành lập các tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời xử lý vướng mắc, kiến nghị của người dân.

Chỉnh hướng đường cao tốc, tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng Vừa qua, từ đề xuất của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua đèo An Khê. Theo đó, từ Km22+000 tuyến đi lệch lên phía Bắc khoảng 1,5km thuộc xã Bình Khê, bám sườn núi phía Bắc đến Km34+500 khu vực đèo An Khê, sau đó chuyển hướng xuống phía Nam, nâng dần độ cao, giảm độ dốc đến Km39+960. Tuyến sẽ cắt qua dãy Đá Khuyết bằng hầm tại xã Ya Hội (Km42+860), kết nối về Km50+000 (trùng Km49+000 phương án 1B). Phương án này vẫn đảm bảo tốc độ thiết kế 100km/giờ, đồng thời giảm xâm hại đất rừng 10ha, rút ngắn chiều dài cầu cạn, giảm khối lượng kết cấu đặc biệt và tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng, tổng mức đầu tư còn 6.988 tỷ đồng.

NGỌC OAI