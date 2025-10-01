Hơn 220 gian hàng tham gia Hội chợ EWEC – Đà Nẵng 2025

Người dân tham dự hội chợ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, hội chợ quy tụ hơn 220 gian hàng của trên 150 đơn vị trong nước và quốc tế. Trong đó, có sự tham gia của 10 trung tâm khuyến công, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước; 10 tổ chức quốc tế, doanh nghiệp thuộc 6 quốc gia, như: Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar.

Các sản phẩm trưng bày đa dạng, phong phú. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các sản phẩm và hàng hóa được trưng bày phong phú, đa dạng và đảm bảo chất lượng, gồm: sản phẩm của các địa phương (các sản phẩm chủ lực, tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền...), các ngành hàng như điện tử - công nghệ; thực phẩm - nông sản; hàng gia dụng và các dịch vụ khác.

Chương trình nghệ thuật. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm nhấn của hội chợ là hội nghị kết nối giao thương xúc tiến xuất khẩu tập trung thảo luận định hướng xuất khẩu giai đoạn 2025–2030, cơ hội tại các thị trường trọng yếu (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Indonesia…) và giải pháp phát triển logistics gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng – động lực mới cho xuất khẩu miền Trung.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khu vực Nam Trung bộ trang bị kiến thức về chuyển đổi số, đặc biệt là thực hành trực tiếp, kết hợp chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn cụ thể.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) cho biết, trong bối cảnh cả nước phấn đấu tăng trưởng GDP 8,3–8,5% năm 2025, việc khai thác tiềm năng Hành lang kinh tế Đông – Tây có ý nghĩa chiến lược. Với vai trò trung tâm, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi Chính phủ phê duyệt Khu Thương mại tự do – mô hình tiên phong kết hợp thể chế đặc thù, hạ tầng hiện đại và đổi mới sáng tạo, tạo động lực lan tỏa cho miền Trung – Tây Nguyên và tăng cường kết nối quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội chợ là công cụ thiết thực để mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đồng thời quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư – thương mại – du lịch của khu vực và thúc đẩy hợp tác với các quốc gia trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hội chợ mang ý nghĩa đặc biệt khi là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế đầu tiên được tổ chức sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức sáp nhập. Đây là dấu mốc khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị, hiểu biết và tin cậy với các nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây cũng như trong khu vực.

Hội chợ diễn ra từ nay đến ngày 6-10, mở cửa tự do từ 8 giờ 30 đến 21 giờ 30.

XUÂN QUỲNH