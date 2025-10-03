Chính trị

Cử tri lo lắng sạt lở dọc bờ sông Đồng Nai diễn biến phức tạp

Trước tình hình sạt lở dọc bờ sông Đồng Nai diễn biến phức tạp, cử tri xã Thường Tân (TPHCM) kiến nghị ngành chức năng khảo sát, xem xét xây dựng bờ kè chống sạt lở, kết hợp khai thác cảnh quan ven sông.

Sáng 3-10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 14, Đoàn ĐBQH TPHCM gồm các ĐB: Nguyễn Văn Dành, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương (trước đây) và Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đã tiếp xúc cử tri tại xã Thường Tân trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.

ONG danh.jpg
ĐB Nguyễn Văn Dành tại buổi tiếp xúc cử tri
linh mục RIỄNG.jpg
Linh mục Nguyễn Văn Riễn tại buổi tiếp xúc cử tri xã Thường Tân

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trương Thị Vĩ Dạ, ngụ ấp Lạc An 4, phản ánh, sông Đồng Nai đoạn chảy qua địa bàn xã Thường Tân xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng tiến hành khảo sát, xem xét xây dựng kè chống sạt lở, kết hợp với khai thác cảnh quan ven sông Đồng Nai.

CỬ TRI.jpg
Cử tri Trương Thị Vĩ Dạ nêu phản ánh

Liên quan nội dung trên, ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM đề nghị chính quyền địa phương làm việc ngay với Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM để có cách xử lý; trước mắt vận động di dời những hộ dân ở các điểm có nguy cơ sạt lở cao.

ông TUẤN.jpg
Ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM trả lời kiến nghị của cử tri

Ngoài ra, cử tri xã Thường Tân cũng kiến nghị ngành chức năng sớm triển khai Dự án xây dựng cầu Hiếu Liêm 2 nối TPHCM và Đồng Nai; Quốc lộ 13C; khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch; hỗ trợ nông dân trồng cây ăn trái có múi…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện các sở, ngành TPHCM trả lời thỏa đáng, nhận được sự đồng tình của cử tri.

VĂN CHÂU

Từ khóa

sạt lở sông đồng nai Cử tri Sơ tán Di dời Tiếp xúc cử tri

