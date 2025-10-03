Tăng cường thông tin về ĐBSCL trên kênh truyền hình quốc gia

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các lực lượng vũ trang khu vực Tây Nam bộ; đại diện các doanh nghiệp, đơn vị truyền thông, cơ quan thường trú các đơn vị báo chí, cùng các chuyên gia và đối tác trong lĩnh vực truyền thông. Đây là sự kiện chào mừng 3 năm VTV Cần Thơ chính thức phát sóng, từ ngày 13-10-2022 đến 13-10-2025.

Trải qua 3 năm, với vai trò là kênh Truyền hình quốc gia tại khu vực, VTV Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong vùng để sản xuất nhiều tin tức, chương trình chuyên đề, phim tài liệu, phóng sự… phản ánh hơi thở cuộc sống, khát vọng phát triển của ĐBSCL trên các nền tảng phát sóng và số của Đài truyền hình Việt Nam.

VTV Cần Thơ hiện có hệ thống 4 bản tin “Miền Tây Hôm Nay”, thời lượng 120 phút/ngày, mang đậm tính thời sự của vùng ĐBSCL. Bên cạnh mảng thời sự, nhiều chương trình chuyên đề giải trí cũng được VTV Cần Thơ tập trung đầu tư như: “Thương nhớ miền Tây”, “Ký ức miền Tây”, “Ký sự”, “Phim tài liệu”, "Nông nghiệp 4.0", "Biến đổi khí hậu"…

Nhà báo Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc VTV Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Nhà báo Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc VTV Cần Thơ cho biết: ĐBSCL là một trong những vùng chiến lược quan trọng, đóng góp lớn cho an ninh lương thực, xuất khẩu nông sản và phát triển kinh tế biển. Không chỉ là vựa lúa, vựa trái cây, thủy sản của cả nước, ĐBSCL còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, con người hiền hòa, sáng tạo. Do đó, việc tăng cường nội dung của vùng trên sóng quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là cam kết của VTV trong đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khu vực.

Để đạt mục tiêu trên, Giám đốc VTV Cần Thơ nhấn mạnh: VTV Cần Thơ đề cao tinh thần hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các báo và phát thanh truyền hình địa phương, các cơ quan báo chí thường trú và các tổ chức truyền thông; các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm đến việc quảng bá và phát triển thương hiệu gắn với vùng đất và con người Nam bộ.

Thông qua sự hợp tác này, lượng thông tin về vùng đất và con người Nam bộ sẽ được cập nhật đầy đủ, kịp thời và toàn diện hơn.

Song song đó, VTV Cần Thơ cũng hướng tới việc mở rộng hợp tác với các đối tác truyền thông, công ty sản xuất nội dung và cộng đồng sáng tạo số, để bổ sung thêm tính sinh động, đa dạng trong cách thức truyền tải thông tin, nhưng vẫn đảm bảo định hướng và tính chính thống.

TUẤN QUANG