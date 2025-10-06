Vầng trăng nối liền biển đảo

Vậy là đêm nay, ở những vùng đảo xa, nơi nhà giàn đầu sóng ngọn gió, các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo cho Tổ quốc, quê hương vẫn có thể cảm nhận được Tết Trung thu ấm áp khi biết rằng con mình đang tận hưởng một đêm trăng rằm thật đẹp.

Mùa trăng yêu thương

“Trung thu này, mong bạn nhận được thật nhiều niềm vui, bánh kẹo ngọt ngào và tình cảm ấm áp. Hãy luôn tự hào về bố bạn đang góp phần bảo vệ Tổ quốc, để bạn và mọi người có những mùa trăng bình yên”.

Dòng chữ nắn nót của Đinh Bảo Khang (học sinh Trường THCS Thị trấn Yên Ninh, Ninh Bình) nằm gọn trên tờ giấy trắng, bên cạnh là chiếc lồng đèn xinh xắn vẽ bằng bút sáp. Cạnh đó, lá thư của cô bé Bùi Hương Giang cũng đầy ấm áp, chân thành: “Dù bố mẹ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa, tình yêu thương của bố mẹ và mọi người vẫn luôn ở bên bạn”.

Những lời chúc của các em học sinh gửi đến con em, cán bộ chiến sĩ Hải quân đêm trung thu

Những dòng chữ nhỏ nhắn mà chan chứa yêu thương đã vượt đường xa để đến với con em cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong chương trình “Vầng trăng của biển” do Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Hội Biển đảo Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức tại Đà Nẵng. Tối 4-10, hơn 2.000 em nhỏ rộn ràng dưới điệu trống lân, rước đèn ông sao, ngước nhìn pháo hoa rực rỡ...

Có chồng đang công tác tại nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, chị Nguyễn Thị Thùy Dương đưa hai con Chí Khang (8 tuổi) và Chí Khương (4 tuổi) đến dự chương trình. Chị là hậu phương của Thiếu tá Cao Anh Lê Phương, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/18, người lính đã gắn bó với những con tàu làm nhiệm vụ giữa trùng khơi và nay là điểm mốc DK1.

Chị Thùy Dương gửi những cánh thư yêu thương tới chồng là lính nhà giàn

Nhắc lại mùa trăng năm trước, mắt chị Dương ánh lên niềm xúc động. Bé Chí Khương có sinh nhật đúng ngày 16-8 âm lịch nên mấy mẹ con quyết định tổ chức sinh nhật trùng với đêm rằm, lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của con để mua lồng đèn, bánh kẹo tặng lại cho các bạn nhỏ khó khăn trong xóm. “Ba không có ở nhà, nhưng con vẫn có thể vui trung thu bằng cách mang niềm vui đến cho người khác”, chị Dương kể.

Cũng từ mùa trăng ấy, chị tham gia Hội Biển đảo Việt Nam, cùng với các thành viên tổ chức trung thu cho các em nhỏ có bố công tác tại vùng biển đảo. “Năm nay, tôi được cùng Hội Biển đảo Việt Nam ra Đà Nẵng, tổ chức trung thu cho con em chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, với mong muốn mang đến cho các con một mùa trăng tròn yêu thương”, chị Dương chia sẻ.

Ở nhà giàn giữa biển khơi, sóng điện thoại chập chờn, chồng chị chỉ có thể gửi với con đôi lời qua tin nhắn: “Ba ở ngoài xa, nhưng luôn nhớ các con. Ba mong được thấy nụ cười của các con, được nghe tiếng cười giòn tan trong đêm rằm”.

Hội Biển đảo Việt Nam chuẩn bị quà trung thu cho con em cán bộ, chiến sĩ Hải quân

Những lời nhắn giản dị mà chan chứa tình cảm ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao với người vợ ở đất liền. Là vợ lính nhà giàn và cũng là thành viên của Hội Biển đảo Việt Nam, chị Dương thấu hiểu hơn ai hết những hy sinh thầm lặng của người lính biển và gia đình họ. Mỗi dịp lễ, tết, trung thu... khi bao gia đình đoàn viên sum họp, thì ở nơi ấy, những người vợ, người con của lính biển lại ngước nhìn vầng trăng, gửi lời yêu thương ra khơi xa.

Bố ở nhà giàn, con ở nhà có bạn!

Câu chuyện yêu thương tiếp tục được viết lên ở Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn, TPHCM). Tối 5-10, dưới vầng trăng trong trẻo, Vùng 2 Hải quân tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề “Bố ở nhà giàn, con ở nhà có bạn”. Hàng trăm em nhỏ là con cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 và Tiểu đoàn DK1 ríu rít cười đùa. Đêm hội còn đón các cháu là con em ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu, nối dài tình cảm giữa những ngư dân ngày đêm bám biển và những người lính đang canh biển giữ chủ quyền.

Các em nhỏ vui đêm trung thu tại Vùng 2 Hải quân

Qua màn hình trực tuyến, Đại úy Trần Văn Lực, Chính trị viên nhà giàn DK1/10, nhắn gửi: “Ngay lúc này, giữa biển khơi xa, chúng tôi vẫn cảm nhận được không khí ấm áp của đêm hội trung thu nơi đất liền. Đây là nguồn động viên to lớn để hậu phương vững chắc, để chúng tôi nơi tuyến đầu yên tâm chắc tay súng, bảo vệ vững vàng chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc… Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc tới con gái Bảo Trâm cùng các bạn nhỏ một trung thu vui vẻ, ấm áp; mong các con chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương, sẻ chia và nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô”.

Lời chúc vừa dứt, tập thể cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 đồng thanh: “Chúc các cháu vui Tết Trung thu chăm ngoan, mạnh khỏe!”.

Trước màn hình, bé Bảo Trâm ôm chặt chiếc lồng đèn và chú lợn đất. Thấy bố xuất hiện, em khựng nửa giây rồi reo lên, vẫy tay rối rít: “Bố, con thấy bố kìa!”. Không có cái ôm, không có bàn tay xoa đầu của bố, nhưng ánh mắt yêu thương của những người cha ở nơi đảo xa đã vượt sóng mà đến kịp với các con. Trung thu của những đứa trẻ là con bộ đội nhà giàn đã được bù đắp bằng tình yêu thương của cả đơn vị…

Bảo Trâm cùng mẹ lắng nghe lời chúc của bố từ nhà giàn

Vầng trăng trung thu soi qua từng mái nhà, từng con sóng, mang theo lời chúc bình yên của người lính biển. Ở bất kỳ nơi đâu trên biển trời quê hương, vầng trăng ấy cũng thắp sáng yêu thương...

THU HOÀI