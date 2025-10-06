Đội tuyển Việt Nam: Năng lượng tích cực từ các tuyển thủ U23

Sau ngày đầu hội quân phải tập riêng với bác sĩ Trần Huy Thọ, bộ ba tuyển thủ U23 Việt Nam gồm Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Hiểu Minh đã trở lại nhịp tập luyện chung cùng các đàn anh ở buổi tập trên sân Gò Đậu (TPHCM) vào chiều 6-10.

Trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. ẢNH: HỮU ĐỆ

Sự thoải mái hiện rõ trên nét mặt của 8 tài năng trẻ được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở đợt tập trung FIFA Days tháng 10 này. Tất cả đều quyết tâm đền đáp niềm tin từ người thầy bằng sự nỗ lực hết mình trên sân tập. Đồng thời, việc được khoác áo đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại Asian Cup 2027 chính là bàn đạp để những tân binh như Xuân Bắc, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh… tạo sự bứt phá về chuyên môn.

Chính khát khao thể hiện của các đàn em đã tạo nên sự cạnh tranh tích cực trong nội bộ đội tuyển Việt Nam. Điều này buộc các trụ cột như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh… phải liên tục đổi mới, hoàn thiện bản thân để không chỉ giữ vững vị trí trong đội hình chính, mà còn làm gương cho các cầu thủ trẻ. Vì vậy, hai buổi tập của đội tuyển Việt Nam trên sân Gò Đậu diễn ra trong bầu không khí thoải mái nhưng vẫn duy trì sự tập trung cao độ.

Ngay cả tiền đạo Tiến Linh, trong buổi tiếp xúc truyền thông vào chiều 6-10, cũng thừa nhận anh cảm nhận rõ sự khát khao thể hiện của các đàn em. “Tôi tin hai trận đấu gặp Nepal sẽ mang lại cho họ nhiều bài học quý giá. Hy vọng họ sẽ mang đến một diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam”, Tiến Linh chia sẻ đầy hứng khởi.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn trở lại nhịp tập luyện cùng các đàn anh. ẢNH: HỮU ĐỆ

Trong buổi tập thứ hai kể từ khi đặt chân trở lại sân Gò Đậu, trung vệ trụ cột Bùi Tiến Dũng tiếp tục vắng mặt. Tiến Dũng gặp vấn đề về sức khỏe khi còn ở CLB chủ quản Viettel, nên anh chủ động xin HLV Kim Sang-sik tiếp tục tập tại phòng gym khách sạn, thay vì cùng đồng đội di chuyển ra sân Gò Đậu. Dẫu vậy, mức độ chấn thương của trung vệ sinh năm 1993 ở mức nhẹ. Sau hai ngày tập riêng, anh đã có chuyển biến tích cực. Khả năng cao, tuyển thủ có biệt danh Dũng “Tư” sẽ trở lại sân tập ở buổi tập kín của đội tuyển vào chiều 7-10.

Tuy nhiên, danh sách chấn thương của đội tuyển Việt Nam lại có thêm tiền vệ Nguyễn Đức Chiến. Cầu thủ của CLB Ninh Bình có dấu hiệu căng cơ đùi nên được cho ở lại khách sạn tập cùng Tiến Dũng vào chiều 6-10. Tuy nhiên, chấn thương của Đức Chiến không quá nghiêm trọng để khiến HLV Kim Sang-sik phải quá lo lắng.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn hai ngày tập luyện trước khi bước vào trận gặp Nepal thuộc lượt trận thứ ba bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra trên sân Bình Dương lúc 19g30 ngày 9-10.

Một số hình ảnh của đội tuyển Việt Nam ở buổi tập vào chiều 6-10 (ẢNH: HỮU ĐỆ)

Thủ môn Trần Trung Kiên sẽ cạnh tranh cùng đàn anh Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Việt cho suất bắt chính tại đội tuyển Việt Nam

Tiền vệ Khuất Văn Khang là tuyển thủ U23 nhận được nhiều kỳ vọng nhất

Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ đang cố gắng lấy lại phong độ

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tạo dáng trước ống kính truyền thông

HLV Kim Sang-sik còn hai buổi tập trước khi cùng đội tuyển Việt Nam gặp Nepal

