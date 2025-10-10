Chính trị

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

SGGP

Tối 9-10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10-1945 - 10-10-2025) do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch nước Lương Cường xem trưng bày ảnh 80 năm Luật sư Việt Nam tại lễ kỷ niệm
Chủ tịch nước Lương Cường xem trưng bày ảnh 80 năm Luật sư Việt Nam tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, trong 80 năm qua, đội ngũ luật sư cả nước đã tích cực tham gia hành nghề trong tất cả các lĩnh vực của đời sống pháp lý; đã và đang góp phần rất quan trọng trong bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích của doanh nghiệp, công dân và các tổ chức, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chủ tịch nước tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm cao, đội ngũ luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm qua; không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, bản lĩnh nghề nghiệp để thực hiện sứ mệnh cao cả: bảo vệ công lý, giữ gìn pháp chế, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, của Nhà nước và xã hội, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

TTXVN

Từ khóa

Pháp chế xã hội chủ nghĩa Lương Cường Quyền con người Công lý Nhà nước pháp quyền Phẩm chất chính trị Vì nhân dân Chủ tịch nước Xã hội chủ nghĩa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn