Nền hành chính vì dân

Gần 12 giờ một ngày giữa tuần của tháng 10-2025, khi bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp (TPHCM) đã vắng người dân, đội ngũ cán bộ, công chức bắt đầu “chia ca”, thay phiên đi ăn trưa.

Những người khác tiếp tục ngồi lại để số hóa hồ sơ, nhập dữ liệu. Phía trong, các phòng chuyên môn cũng đang tất bật giải quyết hồ sơ để trả kết quả cho người dân vào đầu giờ chiều. Đó là cảnh quen thuộc diễn ra hàng ngày tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp - địa phương có hơn 110.000 dân, mỗi ngày tiếp nhận, giải quyết khoảng 600 hồ sơ.

Đây cũng là hình ảnh chung tại nhiều phường, xã, đặc khu tại TPHCM kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay. Với bối cảnh chung là khối lượng công việc tăng đột biến, nhưng cũng vì thế mà tinh thần “vì dân phục vụ” được thể hiện rõ nét. Tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ” không còn là lời hô hào, mà đã trở thành thước đo trách nhiệm của mỗi cán bộ cơ sở.

Theo thống kê của Sở Nội vụ TPHCM, ở nhiều phường, xã, lượng hồ sơ tăng cao nhưng thời gian giải quyết rút ngắn 20%-30%. Các địa phương cũng mạnh dạn triển khai nhiều sáng kiến, sáng tạo trong phục vụ nhân dân, như robot hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục (phường Thủ Đức); mô hình “Ngày thứ bảy lắng nghe người dân nói” (xã Long Hải)...

Các mô hình, sáng kiến tuy khác nhau, nhưng điểm chung là đưa thủ tục hành chính đến gần hơn với người dân, tạo sự thuận tiện, nhanh chóng và giảm bớt phiền hà. Điều đó cũng cho thấy trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã đã tăng lên rất nhiều khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sự chu đáo tận tình trong tiếp nhận, miệt mài xử lý hồ sơ đó đang từng ngày hình thành rõ nét nền hành chính phục vụ, nền hành chính không chỉ được đo bằng con số hồ sơ giải quyết, mà còn bằng chất lượng trải nghiệm dịch vụ công, chất lượng sống của người dân.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền thành phố, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo tính hiệu quả của hệ thống chính trị. Thành phố cũng dự kiến loạt chỉ tiêu hướng đến nâng cao chất lượng sống cho người dân, từ thu nhập đến chăm sóc sức khỏe, giáo dục…

Những quan điểm, chỉ tiêu đó cho thấy thành phố xác định nền hành chính vì dân, đặt người dân ở trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả của bộ máy.

