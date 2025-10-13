Mai Hoa đăng quang Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025

Sau các phần thi kịch tính đòi hỏi bản lĩnh lẫn kỹ năng chuyên môn, người mẫu Mai Hoa chính thức được xướng tên danh hiệu Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025.

Quán quân Mai Hoa

Đêm Chung kết Vietnam’s Next Top Model 2025 diễn ra tối 12-10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) với màn thi đấu của Top 4 sau 10 tập phát sóng của chương trình. Sự kiện thu hút hơn 1.500 khán giả trực tiếp và hơn 300.000 lượt xem livestream trên kênh MultiTV Official.

Mở đầu là màn đồng diễn sôi động của Top 15 thí sinh cùng ca sĩ MLee trên nền nhạc hiệu được sáng tác riêng cho chương trình Wanna be on top. 15 thí sinh - 15 cá tính mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, rực rỡ. Sau đó là phần thi trực tiếp của Top 4 thí sinh Mai Hoa, Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng trong hai phần thi catwalk và photoshoot ngay tại sân khấu.

Top 15

Top 4

Trong thử thách catwalk, Top 4 khoác lên những thiết kế ấn tượng từ thương hiệu CEM by Lê Minh Ngọc, tỏa sáng trên sàn runway như những vedette đẳng cấp. Ở phần thi photoshoot, các thí sinh chỉ có vài phút ngắn ngủi để tạo nên một bức hình hoàn hảo, thể hiện thần thái và năng lượng một ngôi sao.

Chung cuộc, Mai Hoa trở thành Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025. Vị trí đồng á quân thuộc về Bảo Ngọc, Giang Phùng và Mỹ Ngân.

Giang Phùng cũng được trao Giải thưởng “Thí sinh được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn suốt 10 tập phát sóng. Cô còn nhận phần thưởng đặc biệt từ BeU Models - chuyến trải nghiệm tại kinh đô thời trang Paris cùng Quán quân Mai Hoa.

Top 4 nhận các danh hiệu

Giang Phùng nhận g iải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất

Mai Hoa khẳng định phong độ ổn định và tinh thần chiến đấu bền bỉ suốt hành trình

Xen kẽ giữa các phần thi, Top 15 thí sinh cùng trở lại sân khấu trong bộ sưu tập mới Sải bước thanh lịch của NTK Hoàng Minh Hà. Đêm thi còn thêm phần sôi động với sân khấu âm nhạc của ca sĩ Kay Trần.

Một điểm nhấn đặc biệt là màn tái ngộ của các Quán quân Vietnam’s Next Top Model qua các mùa: Hương Ly, Ngọc Châu, Kim Dung. Họ xuất hiện mang theo hào quang từ chính hành trình trưởng thành sau cuộc thi, minh chứng sống động cho sức ảnh hưởng của chương trình suốt hơn một thập kỷ qua - nơi phát hiện và nâng tầm thế hệ người mẫu Việt.

Quán quân các mùa giải trước hội tụ

TIỂU TÂN