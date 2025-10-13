Hiệp thương bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu

Phường Lái Thiêu (TPHCM) hiệp thương thống nhất nhân sự giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và đồng chí La Hải Dương.

Ngày 13-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu tổ chức Hội nghị hiệp thương bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã công bố quyết định của Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí Nguyễn Tiến Dũng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lái Thiêu; chỉ định đồng chí La Hải Dương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Hội nghị cũng thông báo kết luận của Đảng ủy phường thống nhất chủ trương để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hiệp thương chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và hiệp thương chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đối với đồng chí La Hải Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau phần hiệp thương, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và đồng chí La Hải Dương ra mắt tại hội nghị.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu cũng quán triệt các nội dung trong Đại hội MTTQ Việt Nam phường và tiếp tục thực hiện đóng góp văn kiện đại hội MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và đồng chí La Hải Dương đã ra mắt tại hội nghị

Dịp này, Ủy ban MTTQ phường cũng phát động đóng góp ủng hộ nhân dân Cuba và đóng góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt; phát động kế hoạch phối hợp thực hiện hội thi xây dựng công trình sạch xanh và thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư lần 4-2025.

TÂM TRANG