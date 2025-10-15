Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn nước ngoài

Chiều 15-10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn nước ngoài các tháng cuối năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, việc hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu trên 8% trong năm nay và đảm bảo được mục tiêu giải ngân của kế hoạch năm 2025.

Hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn ODA, là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ. Thủ tướng đã có hàng loạt nghị quyết, công điện, chỉ đạo, đôn đốc được ban hành, trong đó Bộ Tài chính cũng thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chủ trì hội nghị

“Mục tiêu của hội nghị hôm nay là lắng nghe, trao đổi, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực tế. Quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân cốt lõi như tại sao dù nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ từ đầu năm từ luật, nghị định đến cơ chế điều hành, nhưng tiến độ giải ngân vẫn chậm. Về giải pháp, cần chia thành hai nhóm: Một là, giải pháp ngắn hạn, cấp bách, có thể thực hiện ngay trong năm nay; hai là, giải pháp dài hạn, căn cơ, áp dụng cho các năm tới, để đảm bảo tiến độ giải ngân được cải thiện rõ rệt”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã cùng thảo luận và xác định nguyên nhân giải ngân chậm, trong đó có thể kể đến một số nguyên nhân chính như: chậm giải phóng mặt bằng, chậm trong khâu đấu thầu, ký kết hợp đồng; dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh hiệp định vay, điều chỉnh kế hoạch vốn...

Để tháo gỡ tình trạng trên, hội nghị đã thống nhất một số giải pháp như giám sát chặt chẽ tiến độ, tập trung triển khai thực hiện các dự án đã xong công tác chuẩn bị đầu tư; khẩn trương xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng, đấu thầu và các vướng mắc khác trong phạm vi thẩm quyền. Các kiến nghị giải pháp vượt quá thẩm quyền xử lý của các bộ, ngành, cần nhanh chóng tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Theo báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tính đến ngày 14-10, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành và địa phương mới chỉ đạt gần 19% kế hoạch vốn được Chính phủ giao.

Trong đó, có 4 bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 50% là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, tỉnh Điện Biên và tỉnh Ninh Bình; 5 bộ, ngành và địa phương đến nay vẫn chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2025 là Bộ Ngoại giao, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Lai Châu.

LƯU THỦY