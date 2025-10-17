Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 17-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII.

Theo đó, tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã bầu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 4 đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội; Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Cùng với đó, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII cũng đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII gồm 17 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII gồm 12 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Trước đó, chiều 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII gồm 75 đồng chí.

17 đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII 1. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô. 2. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV. 3. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. 4. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội. 5. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 6. Đồng chí Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hà Nội. 7. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội. 8. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội. 9. Đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 10. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. 11. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội. 12. Đồng chí Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 13. Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội. 14. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 15. Đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội. 16. Đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội. 17. Đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm.

KHÁNH NGUYỄN