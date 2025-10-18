Khánh thành trường trung cấp nghề Nhật Bản đầu tiên tại ĐBSCL

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Trung cấp Kỹ năng chuyên nghiệp Nhật Bản - JPC

Trường Trung cấp Kỹ năng chuyên nghiệp Nhật Bản - JPC có địa chỉ tại đường An Dương Vương, khóm 1, phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, là đơn vị đào tạo của Nhật Bản duy nhất tại khu vực ĐBSCL. Trường được đầu tư theo mô hình gắn kết đào tạo nghề nghiệp với tuyển dụng trực tiếp từ doanh nghiệp Nhật Bản.

Thời gian đầu, JPC tập trung đào tạo 3 lĩnh vực chính: Nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn; Dịch vụ chăm sóc gia đình và Tiếng Nhật. JPC được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại và môi trường học tập đạt chuẩn Nhật Bản với hệ thống phòng thực hành mô phỏng môi trường làm việc thực tế; lớp học tiếng Nhật chuyên ngành; đào tạo văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng nghề…

Quang cảnh buổi lễ

Trường Trung cấp Kỹ năng chuyên nghiệp Nhật Bản cam kết 100% cơ hội việc làm cho học viên sau tốt nghiệp. Các học viên sau khi được đào tạo 12 tháng tại Việt Nam, sau đó sẽ sang Nhật thực tập 6 tháng, nhận mức lương theo đúng tiêu chuẩn Nhật Bản. Hoàn thành chương trình, học viên được cấp bằng trung cấp chính quy, sở hữu kỹ năng và tác phong làm việc theo tiêu chuẩn Nhật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao mô hình đào tạo nghề gắn liền với doanh nghiệp, việc làm của JPC. Bên cạnh đó, đề nghị nhà trường tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô đào tạo từ 2.000 - 3.000 học viên/năm, từng bước nâng cấp trường lên Cao đẳng chất lượng cao chuẩn Nhật Bản; mở rộng địa bàn tuyển sinh trên toàn TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận, góp phần thiết thực vào mục tiêu giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương và khu vực ĐBSCL.

TUẤN QUANG