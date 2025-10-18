Chủ tịch UBND TPHCM làm việc với nhà đầu tư Hoa Kỳ về Trung tâm Tài chính quốc tế

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã làm việc với nhiều cơ quan về hợp tác xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ﻿Đại học Kinh tế TPHCM và Viện Tài chính New York

Hợp tác đào tạo nhân lực

Ngày 17-10, (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn đại biểu TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Đại học Kinh tế TPHCM và Viện Tài chính New York.

Theo thỏa thuận, Đại học Kinh tế TPHCM và Viện Tài chính New York sẽ triển khai chương trình đào tạo thực chiến tài chính - đầu tư theo chuẩn quốc tế, hướng đến xây dựng đội ngũ chuyên gia, cố vấn và nhà điều hành tài chính chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM. Đây được xem là bước khởi đầu chiến lược trong tiến trình kết nối học thuật - chính sách - thực tiễn toàn cầu mà TPHCM đang theo đuổi.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng đoàn làm việc với Viện Tài chính New York

Ông Lee Tian, Giám đốc điều hành Viện Tài chính New York, nhận định, TPHCM là một trong những thành phố phát triển vượt bậc và nhanh nhất tại Đông Nam Á. Để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế hiệu quả, phải bắt nguồn từ nguồn nhân lực. Do đó, thành phố cần quan tâm tới giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai.

Khẳng định nền tảng cốt lõi của mọi Trung tâm Tài chính quốc tế vẫn là con người, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố cần xây dựng một đội ngũ nhân lực tài chính đạt chuẩn quốc tế, am hiểu sâu sắc về thị trường trong nước, nhưng cũng đủ năng lực để hoạt động hiệu quả trong môi trường toàn cầu. Chính vì vậy, sự hợp tác giữa Đại học Kinh tế TPHCM và Viện Tài chính New York mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Viện sẽ cùng thành phố đặt viên gạch đầu tiên cho nền móng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Kết nối nhà đầu tư xây dựng siêu đô thị

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Được đã có buổi làm việc với ông Jake Siewert, Giám đốc toàn cầu phụ trách chính sách công và rủi ro chính trị của Tập đoàn Warburg Pincus.

Đoàn đại biểu tại buổi làm việc với ông Jake Siewert

Ông Jake Siewert cho biết, Tập đoàn Warburg Pincus bắt đầu đầu tư vào Việt Nam vào năm 2013. Đến nay đã trở thành nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân toàn cầu lớn nhất và năng động nhất tại Việt Nam, với khoảng 2 tỷ USD.

Ông Jake Siewert nhấn mạnh 3 điều quan trọng khiến tập đoàn tự tin đầu tư vào Việt Nam là chính sách ổn định, văn hóa kinh doanh năng động, Chính phủ cởi mở, đáp ứng các nhu cầu của nhà đầu tư. Hiện, tập đoàn đang hướng tới bước tiếp theo trong phát triển data center mà đối tác là Tập đoàn Becamex cũng đang rất quan tâm. Bên cạnh đó, Tập đoàn Warburg Pincus cũng mong muốn đóng góp vào việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Đánh giá cao hiệu quả đầu tư của Tập đoàn Warburg Pincus tại TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị phát huy hơn nữa truyền thống hợp tác giữa Warburg Pincus với Becamex về lĩnh vực khu công nghiệp.

Hiện, TPHCM đang tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế số được đẩy mạnh. Khu Công nghệ cao TPHCM đã và đang thu hút những dự án về data center. Bên cạnh đó, đường sắt cũng là lĩnh vực đầu tư khá hấp dẫn, đặc biệt là các tuyến kết nối từ Bàu Bàng đến Cái Mép - Thị Vải, hiện thành phố đã giao cho Becamex triển khai lĩnh vực này. Chủ tịch UBND TPHCM gợi mở Tập đoàn Warburg Pincus quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư, kết nối các nhà đầu tư, góp phần xây dựng siêu đô thị TPHCM.

TPHCM và Nasdaq ký kết hợp tác về Trung tâm Tài chính quốc tế

Cũng trong ngày 17-10 (theo giờ địa phương), tại New York, đồng chí Nguyễn Văn Được đã có buổi làm việc với ông Chuck Mack, Phó Chủ tịch cấp cao của Sàn chứng khoán Nasdaq; chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Nasdaq và Sở Tài chính TPHCM về thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Đoàn công tác chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Nasdaq và Sở Tài chính TPHCM

Theo đó, Nasdaq và Sở Tài chính TPHCM hợp tác trên 5 lĩnh vực chính, gồm: Thúc đẩy hợp tác chiến lược trong quản trị, xây dựng năng lực, niêm yết chéo và phát triển sản phẩm; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng khung pháp lý, cơ chế vận hành, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm và thu hút đầu tư quốc tế; hỗ trợ công nghệ và dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ khác, phục vụ cho việc xây dựng, vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM; đào tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tài sản số và thị trường tín chỉ carbon; tăng cường kết nối giữa cộng đồng tài chính Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế.

Ông Chuck Mack đánh giá đây là bản MOU mang tính chiến lược giữa hai bên, cùng chia sẻ tầm nhìn chung, kiểm chứng các hạ tầng về tài chính có thể phát triển trong sự hợp tác giữa hai bên. Dịp này, ông Chuck Mack chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn công tác tại buổi làm việc với ông Chuck Mack, ﻿Phó Chủ tịch cấp cao của Sàn chứng khoán Nasdaq

Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Nasdaq, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Trung ương đã giao nhiệm vụ cho TPHCM trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo của quốc gia, đầu tàu kinh tế của đất nước, đặc biệt là nơi triển khai những cơ chế mới. Trong đó, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM chọn Nasdaq để hợp tác, làm người bạn đồng hành, bởi Nasdaq là sàn chứng khoán hàng đầu thế giới với công nghệ tiên tiến. Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, sau khi ký MOU, hai bên sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nỗ lực để Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM có thể đi vào hoạt động vào năm 2026.

Dịp này, đoàn đại biểu TPHCM đã có chuyến tham quan sàn chứng khoán Nasdaq, chứng kiến nghi thức chính thức niêm yết lên sàn của một doanh nghiệp. Đây cũng là nơi niêm yết của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, PayPal và Intel…

Tin liên quan TPHCM mới là miền đất hứa cho doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ

TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC - NGÔ BÌNH