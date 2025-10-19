Bắt đối tượng bị truy nã tội "Mua bán người"

Trước đó, Công an xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh, phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Qua xác minh, đối tượng được xác định là Nguyễn Khánh Linh, (trú tại ấp Ông Quới, xã Thạnh Phước), đang bị truy nã đặc biệt theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây (nay là TPHCM) về tội “Mua bán người”.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thạnh Phước đã bắt, lập hồ sơ, tiến hành bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.