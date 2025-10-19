Bắt đối tượng bị truy nã tội "Mua bán người"

Ngày 19-10, Công an xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 2000) đang bị truy nã về tội "Mua bán người" cho Công an TPHCM theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh, phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, đối tượng được xác định là Nguyễn Khánh Linh, (trú tại ấp Ông Quới, xã Thạnh Phước), đang bị truy nã đặc biệt theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây (nay là TPHCM) về tội “Mua bán người”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thạnh Phước đã bắt, lập hồ sơ, tiến hành bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

QUANG VINH