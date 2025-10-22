Kiến nghị tăng biên chế cấp xã với địa phương có quy mô dân số lớn

Xã Bình Hưng và Tân Nhựt (TPHCM) mong muốn tăng số lượng cán bộ, công chức phù hợp với quy mô dân số lớn của địa phương.

Chiều 22-10, tổ công tác số 1 do đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm tổ trưởng đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại xã Bình Hưng và xã Tân Nhựt, TPHCM. Trước buổi làm việc, các thành viên tổ công tác đã khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của 2 xã.

Mỗi công chức phải đảm đương gần 15 đầu việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 xã cho biết đang gặp một số khó khăn, nhất là về nhân sự trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Bùi Trường Sơn, Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Bình Hưng), cho biết, đơn vị hiện có 17 người nhưng phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn với khoảng 250 đầu việc. “Tính bình quân, mỗi người phải đảm đương gần 15 đầu việc”, ông Sơn cho biết.

Đồng chí Võ Văn Minh khảo sát tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Bình Hưng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng theo ông Sơn, ngoài thủ tục hành chính thông thường và các thủ tục phát sinh, xã Bình Hưng có đặc thù nằm trong ranh khu đô thị mới của TPHCM với hơn 52 dự án phát triển nhà ở ngoài ngân sách, trong đó hơn 20 dự án đang chậm triển khai. Việc này khiến khối lượng công việc triển khai cho các dự án này rất nhiều.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Hưng Phạm Văn Lũy cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tổng số vị trí việc làm của công chức chuyên môn là 30, nếu khung biên chế cấp xã vẫn ở mức tối đa là 50, sau khi trừ lãnh đạo HĐND, UBND và 7 lãnh đạo cấp phòng, số công chức chuyên môn chỉ còn 37 người, dẫn đến tình trạng một công chức phải đảm nhận nhiều hơn một vị trí việc làm. Việc này sẽ dẫn đến áp lực đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là khi kết thúc sử dụng người hoạt động không chuyên trách xã theo lộ trình (31-5-2026).

Đồng chí Võ Văn Minh làm việc tại xã Bình Hưng

Với quy mô dân số 183.000 người, xã Bình Hưng kiến nghị Thành phố xem xét cho phép bố trí số lượng cán bộ, công chức theo cơ chế của đơn vị hành chính phường (khoảng 70 biên chế) để đảm bảo nhân lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn đông dân cư.

Tương tự, lãnh đạo xã Tân Nhựt cũng kiến nghị UBND TPHCM sớm chỉ đạo triển khai Nghị quyết 332 của Chính phủ nhằm bổ sung các vị trí lãnh đạo cho phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Xã có diện tích tự nhiên 43,67km², dân số khoảng 121.000 người, khối lượng công việc ngày càng nhiều nên cần tăng cường nhân sự để đảm bảo chỉ đạo, điều hành thông suốt.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt Phan Thị Cẩm Nhung nêu kiến nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng, đảng viên Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đang có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố góp ý vào dự thảo danh mục vị trí việc làm, từ đó làm cơ sở xem xét số lượng biên chế của từng cơ quan, đơn vị. Trung ương cũng hướng dẫn số lượng biên chế này phải phù hợp với từng vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị và không vượt quá số lượng biên chế tại thời điểm 31-7-2025. Đồng chí Lê Minh Hiếu thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG Sau khi Trung ương ban hành danh mục vị trí việc làm, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có phương pháp phân bổ phù hợp cho các địa phương.

Ngoài vấn đề nhân sự, lãnh đạo 2 xã cũng phản ánh nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại xã Bình Hưng, hàng chục dự án chậm triển khai khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng, gây mất ổn định an ninh trật tự. Xã kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy sớm có kết luận chủ trương định hướng số lượng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã sẽ thành lập, trong đó có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng để bảo đảm hiệu quả triển khai các dự án.

Lãnh đạo xã Bình Hưng tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phía xã Tân Nhựt, trong khi chờ chủ trương của Thành phố về việc thành lập Ban Quản lý dự án tương tự, xã kiến nghị Sở NN-MT TPHCM xem xét biệt phái nhân sự từ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng hỗ trợ địa phương, nhất là đối với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A (có khoảng 450 trường hợp bị ảnh hưởng).

Lãnh đạo xã Tân Nhựt nêu kiến nghị, đề xuất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng, cho biết đã trình UBND TPHCM đề án trang bị hệ thống wifi tốc độ cao cho toàn bộ 168 xã, phường. Ngoài ra, Sở cũng đang thí điểm ứng dụng robot hỗ trợ xử lý dữ liệu và hướng dẫn người dân tại 5 phường; sau khi đánh giá hiệu quả sẽ triển khai rộng rãi trên toàn Thành phố trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của 2 xã thời gian qua, trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các địa phương khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bằng những chương trình hành động thiết thực, phù hợp với đặc thù của từng xã và định hướng phát triển chung của Thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về vấn đề biên chế nhân sự, đồng chí Võ Văn Minh cho biết đây là nội dung Thành phố đặc biệt quan tâm. Trong khi chờ chủ trương mới từ Trung ương, đồng chí đề nghị các địa phương phát huy tinh thần chủ động, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, đồng thời rà soát cụ thể những vị trí còn thiếu để Thành phố tổng hợp, xem xét phân bổ, hỗ trợ phù hợp.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của Trung tâm Phục vụ hành chính công, là nơi đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Lãnh đạo các xã cần quan tâm sâu sát hoạt động của trung tâm, tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn.

Đề cập đến cơ sở vật chất, đồng chí chia sẻ với những khó khăn của xã Bình Hưng khi trụ sở làm việc và Trung tâm phục vụ hành chính công còn chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ dân số hơn 180.000 người. Đồng chí đề nghị xã sớm có định hướng mở rộng, sửa chữa hoặc tìm vị trí phù hợp để xây dựng trụ sở mới, Thành phố sẽ xem xét và ủng hộ tối đa.

Tổ công tác số 1 khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Nhựt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Văn Minh cũng lưu ý các địa phương cần quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ tiếp dân có phẩm chất, đạo đức công vụ, thái độ ứng xử chuẩn mực, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động của bộ phận này để đảm bảo người dân được phục vụ với tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp. Đồng thời, đề nghị các địa phương kiên trì, quyết liệt trong thực hiện số hóa hồ sơ, nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG