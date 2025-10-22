Nhiều khách sạn ở Huế kêu gọi sinh viên đến tránh trú bão số 12 miễn phí

Chiều 22-10, lãnh đạo TP Huế đi kiểm tra những nơi xung yếu, dễ xảy ra sạt lở, ngập lụt trước khi bão số 12 đổ bộ.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã yêu cầu chính quyền phường Thuận An và xã Khe Tre rà soát lại phương án di dời người dân bị ảnh hưởng do xâm thực bờ biển, sạt lở đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Đồng thời, yêu cầu chính quyền, lực lượng quân đội, công an ứng trực 100%, sẵn sàng cứu người dân khi có tình huống xấu do thiên tai xảy ra. Các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn phải có phương án đảm bảo an toàn cho công nhân, công trình trước khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo TP Huế kiểm tra những nơi xung yếu, dễ xảy ra sạt lở, ngập lụt tại địa phương này

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Huế cho biết, đã huy động khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ của công an các đơn vị, địa phương; 408 đồng chí thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu của Công an thành phố; 2.500 đồng chí thuộc Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở bám sát địa bàn bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn cho người dân; sẵn sàng bố trí lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cắm chốt, dựng rào chắn, cảnh báo ở các khu vực xung yếu nguy cơ sạt lở, tuyến đường bị ngập sâu, hướng dẫn hạn chế qua lại, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện.

Công an TP Huế đã chuẩn bị 27 xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, 200 ô tô gầm cao, 231 cano, xuồng cao su, 217 máy phát điện, 202 máy cưa cầm tay cùng hàng ngàn áo phao, phao tròn, phao bè… để sẵn sàng vận hành, sử dụng tham gia ứng phó tình huống, sự cố xảy ra, đảm bảo kết nối thông tin liên lạc thông suốt để triển khai nhiệm vụ.

Video Di dời người dân đi trú ẩn tránh bão số 12

Công an TP Huế chủ động làm việc, yêu cầu các đơn vị đang thi công trên các tuyến đường ký cam kết bảo đảm an toàn công trình, lắp đặt rào chắn, cảnh báo tại 18 công trình đang thi công, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại trước khi bão đến.

Công an TP Huế dựng rào chắn cảnh báo các tuyến đường ngập úng gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông

Trong ngày 22-10, nhiều khách sạn ở TP Huế đã kêu gọi người dân, sinh viên đang ở nơi thấp, lụt có thể đến khách sạn Poetic Huế (24/26 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa, TP Huế), Cleopatra Villa (phường Thủy Xuân), Sunshine Villa (phường Thuận An)... để trú bão miễn phí.

Nhiều trường học ở TP Huế cũng đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống để đón người dân, sinh viên đến trú bão số 12.

VĂN THẮNG