Kể chuyện di sản mỹ thuật Đông Dương những ngày đầu thành lập

Vừa qua, tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (TPHCM), đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Hồi ức Nam Sơn” và lễ ra mắt bộ sách " Nam Sơn (1899 - 1973), Di sản Mỹ thuật Đông Dương qua tư liệu, lưu trữ và báo chí" .

Khách tham quan triển lãm

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925-2025), nhằm tôn vinh di sản của họa sĩ Nam Sơn, người đã cùng Victor Tardieu đặt nền móng cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Bộ sách “Nam Sơn (1899–1973), Di sản Mỹ thuật Đông Dương qua tư liệu, lưu trữ và báo chí”

Triển lãm "Hồi ức Nam Sơn" kéo dài đến hết ngày 2-11, lần đầu tiên quy tụ 10 sáng tác tiêu biểu của họa sĩ Nam Sơn đang có ở Việt Nam. Các tác phẩm thể hiện sự đa dạng vượt trội trong kỹ thuật, từ sơn dầu, khắc gỗ bảy màu độc đáo, đến phấn đỏ, chì than và màu nước. Nổi bật là bức Tĩnh vật Cà chua, Xà lách và Liễn da lươn (1923), một tác phẩm sơn dầu được sáng tác trước khi Trường Mỹ thuật Đông Dương ra đời, minh chứng cho tầm nhìn tiên phong của Nam Sơn trong việc hòa quyện thẩm mỹ Đông - Tây.

Ông Ngô Kim Khôi, cháu ngoại họa sĩ Nam Sơn

Chia sẻ tại sự kiện, ông Ngô Kim Khôi, tác giả bộ sách và là cháu ngoại của họa sĩ Nam Sơn, cho biết: “Đây là lần đầu tiên những tác phẩm này, đặc biệt là bức Tĩnh vật Cà chua, Xà lách và Liễn da lươn, được quy tụ tại Việt Nam. Việc đưa chúng về đây giống như hoàn thành một vòng hồi ức, để công chúng trong nước được thấy rõ di sản thực sự của ông”.

Cũng tại triển lãm đã diễn ra buổi giới thiệu bộ sách Nam Sơn (1899 - 1973), Di sản Mỹ thuật Đông Dương qua tư liệu, lưu trữ và báo chí. Tác phẩm là kết tinh từ 25 năm nghiên cứu của tác giả Ngô Kim Khôi. Bộ sách gồm 2 quyển, 998 trang và hơn 600 hình ảnh tư liệu, đây được xem là một công trình biên khảo đồ sộ, mở ra góc nhìn học thuật về vai trò của họa sĩ Nam Sơn đối với nền hội họa Việt Nam, sách do NXB Mỹ thuật ấn hành.

TRỌNG TRUNG