Dần thành hình đường Hồ Chí Minh qua thành phố mang tên Bác

Sau ngày 1-7-2025, Bình Dương sáp nhập TPHCM, mở rộng không gian phát triển và hình thành siêu đô thị mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong bức tranh này, tuyến đường Hồ Chí Minh, trục huyết mạch nối Bắc - Nam, chính thức đi qua địa phận thành phố, bắt đầu từ xã Trừ Văn Thố (phía Bắc) và kết thúc tại bờ sông Sài Gòn. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa có chiều dài hơn 72km, tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, đi qua 3 địa phương trọng điểm gồm Đồng Nai, TPHCM và Tây Ninh. Riêng gói thầu XL-01 đoạn qua địa phận TPHCM có chiều dài 31,15km, bao gồm 6 cây cầu, tổng kinh phí xây dựng hơn 680 tỷ đồng do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhận thi công. Trong đó, cầu Thanh An dài hơn 600m bắc qua sông Sài Gòn là hạng mục lớn nhất.

Hiện nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị cơ giới, tăng ca liên tục để bảo đảm tiến độ bàn giao cuối năm 2025. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 13 và 22, mở hành lang kết nối công nghiệp - logistics giữa Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.

Nhìn từ trên cao, con đường vươn dài giữa rừng cao su rợp sắc xanh và vàng mùa cây thay lá

Cầu Thanh An dài hơn 600m, bắc qua sông Sài Gòn

Lắp đặt hệ thống biển báo, cọc tiêu phản quang dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TPHCM

Máy xúc và xe lu thi công mặt đường trên tuyến Hồ Chí Minh đoạn qua TPHCM

HOÀNG HÙNG - THI HỒNG