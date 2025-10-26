Xã hội

Giao thông

Dần thành hình đường Hồ Chí Minh qua thành phố mang tên Bác

SGGP

Sau ngày 1-7-2025, Bình Dương sáp nhập TPHCM, mở rộng không gian phát triển và hình thành siêu đô thị mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong bức tranh này, tuyến đường Hồ Chí Minh, trục huyết mạch nối Bắc - Nam, chính thức đi qua địa phận thành phố, bắt đầu từ xã Trừ Văn Thố (phía Bắc) và kết thúc tại bờ sông Sài Gòn. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa có chiều dài hơn 72km, tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, đi qua 3 địa phương trọng điểm gồm Đồng Nai, TPHCM và Tây Ninh. Riêng gói thầu XL-01 đoạn qua địa phận TPHCM có chiều dài 31,15km, bao gồm 6 cây cầu, tổng kinh phí xây dựng hơn 680 tỷ đồng do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhận thi công. Trong đó, cầu Thanh An dài hơn 600m bắc qua sông Sài Gòn là hạng mục lớn nhất.

Hiện nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị cơ giới, tăng ca liên tục để bảo đảm tiến độ bàn giao cuối năm 2025. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 13 và 22, mở hành lang kết nối công nghiệp - logistics giữa Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.

PS1.jpg
Nhìn từ trên cao, con đường vươn dài giữa rừng cao su rợp sắc xanh và vàng mùa cây thay lá
PS2.jpg
Cầu Thanh An dài hơn 600m, bắc qua sông Sài Gòn
PS3.jpg
Lắp đặt hệ thống biển báo, cọc tiêu phản quang dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TPHCM
PS4.jpg
Máy xúc và xe lu thi công mặt đường trên tuyến Hồ Chí Minh đoạn qua TPHCM
HOÀNG HÙNG - THI HỒNG

Từ khóa

Cầu Thanh An Trừ Văn Thố Tập đoàn Đèo Cả Đường Hồ Chí Minh Chơn Thành Sông Sài Gòn Xe lu Rừng cao su Đức Hòa Rợp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn