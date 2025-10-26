Thái Lan và Campuchia ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình

Theo Bernama, ngày 26-10, Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình, đánh dấu bước đi chính thức hướng tới việc chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình. Ảnh: BERNAMA

Thỏa thuận được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet ký kết bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, khai mạc ngày 26-10.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, với tư cách là Chủ tịch ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuyên bố chung củng cố thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được vào tháng 7-2025 sau các cuộc đàm phán giữa hai nước. Tuyên bố cũng chính thức hóa việc thành lập Nhóm Quan sát viên ASEAN để giám sát việc tuân thủ và ngăn chặn các cuộc đụng độ mới ở khu vực biên giới.

Thỏa thuận hòa bình đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngoại giao khu vực của ASEAN, phản ánh cam kết của khối đối với việc ngăn ngừa xung đột, ổn định và hợp tác trong nhiệm kỳ Chủ tịch năm 2025 của Malaysia, với chủ đề "Bao trùm và Bền vững".

Thái Lan và Campuchia từ lâu đã tranh chấp về đường biên giới dài 817km, với những căng thẳng gần đây bùng phát thành đụng độ quân sự. Ngày 28-7, Thủ tướng Malaysia Anwar chủ trì một cuộc họp tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, qua đó giải quyết căng thẳng dọc biên giới chung của hai nước.

PHƯƠNG NAM