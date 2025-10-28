Bộ Y tế yêu cầu không để gián đoạn cấp cứu, điều trị trong mưa lũ

Ngày 28-10, Bộ Y tế có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cùng đơn vị thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung bộ.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị, địa phương trên thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế trong công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân theo phương châm 4 tại chỗ; chủ động triển khai công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ phù hợp với diễn biến thiên tai, yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Mưa lũ gây ngập lụt nặng tại Bệnh viện Trung ương Huế

Đặc biệt, các bệnh viện, cơ sở y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ khi xảy ra mưa lũ, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị cung cấp điện dự phòng để sẵn sàng sử dụng trong trường hợp bị chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương và đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu, khả năng bảo đảm của địa phương và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng gửi về Bộ Y tế.

NGUYỄN QUỐC