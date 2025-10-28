Xác định 90 nội dung có vướng mắc trong quy định về phân cấp, phân quyền

Bộ Tư pháp đã sàng lọc và xác định được 90 nội dung phản ánh tại 43 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có khó khăn, vướng mắc.

Bộ Tư pháp cho biết đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

Theo báo cáo tại phiên họp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chủ trì ngày 28-10 về thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; qua rà soát, nghiên cứu các nội dung phản ánh, kiến nghị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách của Bộ Tư pháp, có tổng số 63 nội dung được phản ánh là có khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, 45 nội dung kiến nghị được xác định là khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Bộ đã xử lý 3 nội dung; đang xử lý 42 nội dung. Trong đó, 21 nội dung sẽ được xử lý trong năm 2025. Còn lại 21 nội dung sẽ được xử lý trong năm 2026, do đây chỉ những vướng mắc nhỏ, chưa tới mức gây ách tắc, kìm hãm, cản trở phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi tổng thể trong quá trình đánh giá, tổng kết sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Đối với phản ánh, kiến nghị liên quan đến “điểm nghẽn” trong quy định Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai), Bộ Tư pháp đang tham mưu Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 (về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật).

Ngày 21-10-2025, dự thảo Nghị quyết đã được Hội đồng thẩm định độc lập cho ý kiến đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định độc lập. Đến nay, dự thảo Nghị quyết đang được Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ.

Bên cạnh đó, có 18 nội dung kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp mà kết quả rà soát cho thấy không phải là khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, Bộ Tư pháp đã có các công văn gửi các cơ quan, tổ chức đã phản ánh, kiến nghị; đồng thời, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng Pháp luật quốc gia.

Liên quan đến các quy định về phân cấp, phân quyền, qua tổng hợp báo cáo của 14 bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng nghị định, thông tư về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tư pháp đã sàng lọc và xác định được 90 nội dung phản ánh tại 43 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 3 luật, 30 nghị định, 10 thông tư) có khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể có 23 nội dung tại 18 văn bản quy phạm pháp luật có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, chưa bảo đảm tính thống nhất. Có 53 nội dung tại 15 văn bản quy phạm pháp luật có quy định không rõ ràng, có cách hiểu khác nhau, không hợp lý, không khả thi, gây khó khăn trong áp dụng, thực hiện. Có 14 nội dung tại 10 văn bản quy phạm pháp luật được phản ánh có quy định tạo gánh nặng chi phí tuân thủ, chưa có quy định hoặc có quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật, nhưng hạn chế việc đổi mới sáng tạo, phát triển động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

