VN-Index tiếp tục tăng, khối ngoại bán ròng

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 29-10 sau khi VN-Index tăng gần 16 điểm, tiến sát mốc kháng cự 1.700 điểm thì quay đầu "hạ nhiệt", nhưng chốt phiên vẫn tăng gần 6 điểm, ghi nhận phiên phục hồi thứ 2 liên tục.

Nhóm cổ phiếu Vingroup trong phiên này giảm mạnh góp phần kìm đà tăng của VN-Index. Bộ 3 cổ phiếu: VIC giảm 3,68%, VRE giảm 2,31% và VHM giảm 2,99% đã lấy của VN-Index gần 11 điểm.

Hầu hết các nhóm cổ phiếu đều giữ đà tăng tích cực. Trong đó, nhóm “cổ phiếu vua” (ngân hàng) tiếp tục tăng tốt: OCB tăng 4,23%, HDB tăng 3,73%, SHB tăng 2,75%, MSB tăng 2,87%, LPB tăng 2,08%, MBB tăng 1,46%, TCB tăng 1,11%, CTG tăng 1,33%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản trừ 3 cổ phiếu Vingroup giảm, còn lại nghiêng về sắc xanh: NLG tăng 4,91%, KDH tăng 2,69%, IDC tăng 2,71%, TCH tăng 1,14%, NVL tăng 1,12%, SCR tăng 2,36%, SZC tăng 2,48%, DXS tăng 1,85%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, dầu khí, nguyên vật liệu cũng tăng mạnh: HAG tăng trần, DBC tăng 2,68%, MCH tăng 3,54%, ANV tăng 2,25%; BSR tăng trần, PVS tăng 1,27%, PVD tăng 1,49%; HPG tăng 1,68%, GVR tăng 2%. DCM tăng 1,15%...

Riêng nhóm cổ phiếu chứng khoán cuối phiên lực bán tăng nên nghiêng về sắc đỏ: VIX giảm 1,56%, VND giảm 1,2%, FTS giảm 1,84%, CTS giảm 1,13%, VDS giảm 1,03%; VCI, MBS giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,33 điểm (0,32%) lên 1.685,83 điểm với đến 246 mã tăng, chỉ có 88 mã giảm và 39 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,26 điểm (0,47%) lên 268,04 điểm với 91 mã tăng, 55 mã giảm và 62 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 25.800 tỷ đồng, giảm 3.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ khoảng 27.600 tỷ đồng.

Khối ngoại lại quay lại bán ròng đến gần 1.492 tỷ đồng trên sàn HOSE sau phiên mua ròng hôm trước. Tốp 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là ACB gần 779 tỷ đồng, tiếp đến là MBB gần 150 tỷ đồng và VIX hơn 137 tỷ đồng.

