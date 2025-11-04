Video: Gạch xây dựng Hoàng thành Huế hàng trăm năm vẫn đỏ tươi

Chiều 4-11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, mưa lũ kéo dài khiến một đoạn tường thành phía Bắc của Hoàng thành Huế dài khoảng 15m, cao khoảng 4m bị đổ sập.

Theo ghi nhận, dù tường thành bị sụp đổ nhưng bên dưới nhiều viên gạch có tuổi đời cả trăm năm vẫn còn nguyên vẹn. Mảng tường này nằm ở đoạn thành song song với đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân).

Hiện Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã triển khai rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách. Đồng thời, phối hợp Sở Xây dựng TP Huế khảo sát và đánh giá sơ bộ để khắc phục sự cố.

“Theo ghi nhận trực quan, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối. Quan sát bằng mắt thường nhận thấy tường được xây 3 lớp trong và ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa độn bằng đất sét. Bên cạnh đó cũng ghi nhận một số đoạn tường lân cận có xu hướng nghiêng vào trong, một số đoạn biểu hiện rạn nứt, kết cấu yếu, có khả năng tiếp tục chuyển vị nếu bị tác động của mưa lớn, nước dâng kéo dài”, ông Hoàng Việt Trung cho biết.

Cũng theo ông Hoàng Việt Trung, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã khẩn trương báo cáo UBND TP Huế về sự cố xảy ra do thiên tai, trong đó đề xuất UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện ngay khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp khắc phục cũng như các bước xử lý khác theo đúng quy định. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm khắc phục khẩn cấp sự cố, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo sự bền vững, cũng như bảo toàn các giá trị của hệ thống Quần thể di tích Cố đô Huế nói chung.

Hoàng thành Huế là vòng thành thứ hai bên trong Kinh thành Huế, có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và bảo vệ Tử Cấm Thành- nơi dành riêng cho vua và hoàng gia. Hoàng thành và Tử Cấm Thành thường được gọi chung là Đại Nội có diện tích khoảng 520ha. Hoàng thành được xây dựng năm 1802, nhưng mãi đến năm 1833, đời vua Minh Mạng mới hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cung điện với khoảng 147 công trình.

VĂN THẮNG