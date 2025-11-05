Chiều 5-11, Đảng ủy phường Tân Hưng (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Chí (đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Tân Hưng) đợt ngày 7-11-2025.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đến dự.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Chí. Thực hiện: VĂN MINH

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Chí.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Chí. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng tri ân những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Chí cho sự nghiệp cách mạng, cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc đồng chí Nguyễn Văn Chí sống vui, sống khỏe, sống trường thọ và là điểm tựa vững chắc cho con cháu. Với kinh nghiệm quý báu của mình, đồng chí Nguyễn Văn Chí tiếp tục định hướng, hiến kế đóng góp cho sự phát triển của phường và thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, ôn lại quá trình tham gia hoạt động cách mạng và công tác của đồng chí Nguyễn Văn Chí. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xúc động và bày tỏ niềm tự hào khi nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Chí gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TPHCM và địa phương. Đồng chí cũng gửi gắm, thế hệ lãnh đạo thành phố hôm nay tiếp tục phấn đấu, nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển TPHCM mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Chí. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Chí sinh năm 1939, quê quán TPHCM. Đồng chí được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba; Huân chương Quyết thắng hạng Nhất và nhiều bằng khen, giấy khen. Đồng chí tham gia cách mạng từ rất sớm. Đồng chí từng bị địch bắt nhiều lần trong quá trình hoạt động cách mạng. Sau năm 1975, đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác tại TPHCM. Cụ thể, từ năm 1975 đến tháng 9-1979, đồng chí là Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Hòa; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh. Sau đó, đồng chí giữ vị trí Phó Giám đốc Sở Ngoại thương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu TPHCM. Từ năm 1984-1996, đồng chí giữ chức Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM. Từ năm 1996-2000, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến khi về hưu vào tháng 3-2000. Khi về hưu, đồng chí là một trong những người tham gia sáng lập Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM (tiền thân Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM). Đồng chí cũng tích cực tham gia công tác xã hội, công tác từ thiện ở thành phố và cả nước.

VĂN MINH