Johnny Trí Nguyễn "choáng" vì phần hành động phim "Hộ linh tráng sĩ"

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn - đạo diễn hành động phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh tiết lộ anh chưa từng thực hiện dự án phim nào có số lượng cảnh hành động lớn đến vậy.

Sau thời gian dài chuẩn bị cho các khâu tiền kì, dự án vừa chính thức tổ chức lễ khai máy tại TPHCM, mở đầu cho hành trình chạm đến huyền sử Việt - kéo dài từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026.

Đoàn phim Hộ linh tráng sĩ tại buổi khai máy ở TPHCM. Ảnh: BHD

Tác phẩm tái hiện thời khắc đầy biến động sau 12 năm nước ta giành lại độc lập, hoàng đế Đinh Tiên Hoàng đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt.

Buổi lễ khai máy có sự tham gia của đại diện nhà sản xuất BHD - đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn hình ảnh K’Linh, cùng dàn ê-kíp và diễn viên hùng hậu. NSND Tự Long - tráng sĩ thứ hai cùng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong vai Hoàng Hậu họ Dương, NSND Như Quỳnh, diễn viên Hứa Vĩ Văn... cũng xuất hiện tại buổi lễ, bên cạnh nhiều gương mặt diễn viên, cùng dàn diễn viên hành động nổi tiếng.

Tuy nhiên, phía nhà sản xuất vẫn giữ kín danh tính hai diễn viên chính của dự án.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn. Ảnh: BHD

Được định hình là phim hành động - huyền sử, Hộ linh tráng sĩ đặt trọng tâm vào ngôn ngữ võ thuật - thứ sức mạnh thể hiện tinh thần tráng sĩ và hào khí dân tộc.

Đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn cùng đội ngũ cascadeur đã dành nửa năm nghiên cứu và luyện tập để sáng tạo một bộ thế võ riêng biệt, mang lại cảm giác chân thực, bi tráng và chưa từng có trên màn ảnh Việt. Anh cho biết, từ trước đến nay chưa từng thực hiện dự án nào có số lượng cảnh hành động lớn đến vậy.

Theo johnny Trí Nguyễn, đây là dự án có số lượng cảnh hành động rất lớn. Ảnh: BHD

Đặc biệt, phim có nhiều phân cảnh đối kháng sử dụng vũ khí, kiếm, gươm. Việc chuẩn bị các loại vũ khí khác nhau, từ khâu tập luyện của diễn viên cho đến lúc xuất hiện chính thức trên màn ảnh, đã là một thử thách rất lớn.

Tham gia hỗ trợ phần hành động, võ thuật của bộ phim là nhiều chuyên gia: Nguyễn Anh Tuấn, Diệp Quang Bình, Thái Trần, Trần Quang Lộc, Nguyễn Trọng Tưởng cùng hai “nữ tráng sĩ” Hiền Ngô và Thúy Hiền Wushu.

Đạo diễn hình ảnh K’Linh bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào phần hành động của bộ phim bởi đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn đã dày công nghiên cứu.

Johnny Trí Nguyễn và NSND Tự Long. Ảnh BHD

Hộ linh tráng sĩ lấy bối cảnh cuối triều Đinh – khi Đinh Tiên Hoàng băng hà và triều đình rơi vào khủng hoảng. Cuộc hành trình đưa linh cữu vua về an táng tại long mạch quốc gia trở thành một cuộc chạy đua sinh tử, nơi lòng trung nghĩa và niềm tin vào vận nước được thử thách tận cùng.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ, đây không chỉ là một câu chuyện huyền sử, mà là lời nhắc nhớ về cội nguồn nơi lòng trung thành và nghĩa khí trở thành sức mạnh của dân tộc Việt.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn cùng đại diện nhà sản xuất BHD. Ảnh: BHD

Còn theo đại diện nhà sản xuất BHD, làm phim về lịch sử chưa bao giờ dễ. Tuy nhiên, nếu không kể, thế hệ sau sẽ lãng quên. Với Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, BHD mong muốn được mở cánh cửa thời gian, trở về một thời kỳ lịch sử linh thiêng, hào hùng đất Việt để chúng ta không quên, để tiếp nối mãi khát vọng và tình yêu từ ngàn xưa ấy…

Phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 28-8-2026.

HẢI DUY