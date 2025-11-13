Việt Nam có nguy cơ cao bị virus bại liệt xâm nhập

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, chỉ đạo UBND cấp xã và ban ngành, đoàn thể các cấp phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt phòng, chống bệnh bại liệt, nhất là các các tỉnh, các xã giáp Lào.

Ngày 13-11, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur và bệnh viện trực thuộc về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh bại liệt.

Bộ Y tế nêu rõ, từ năm 2000, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận Việt Nam thanh toán bệnh bại liệt và ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ thành quả này trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, WHO cũng đánh giá tại thời điểm hiện tại, Việt Nam là một trong các quốc gia có nguy cơ cao bị xâm nhập virus bại liệt.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh bại liệt, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, chỉ đạo UBND cấp xã và ban ngành, đoàn thể các cấp phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh bại liệt, đặc biệt là các các tỉnh, các xã giáp Lào, người về từ quốc gia, khu vực đang có dịch.

Riêng đối với các tỉnh biên giới giáp với Lào, cần chủ động phối hợp với các tỉnh biên giới của Lào trong việc thông tin về tình hình dịch bệnh bại liệt cũng như công tác phối hợp triển khai phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur tổ chức triển khai đánh giá nguy cơ bại liệt và xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh bại liệt trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ nguy cơ; báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ bệnh bại liệt về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

Tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường giám sát và phòng, chống bệnh bại liệt để xử lý kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh, đặc biệt là tại các xã giáp Lào, người về từ quốc gia, khu vực đang có dịch.

Đồng thời tăng cường triển khai công tác tiêm chủng mở rộng, trong đó đặc biệt lưu ý đến tỷ lệ uống vaccine và tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt nhằm bảo đảm đủ liều vaccine chứa thành phần bại liệt theo quy định; khẩn trương rà soát tiền sử tiêm chủng, tổ chức tiêm chủng vaccine phòng bại liệt (IPV, bOPV) cho các trường hợp chưa uống/tiêm hoặc uống/tiêm chưa đủ liều, nhất là tại khu vực có nguy cơ cao.

