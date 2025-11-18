Xã hội

Gia Lai: Di dời khẩn cấp 207 hộ dân khỏi vùng nguy cơ ngập lụt

SGGPO

Tối 18-11, ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đã di dời khẩn cấp toàn bộ 207 hộ dân buôn Jứ với hơn 800 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt.

866211366358637878.jpg
Xã Ia Tul giúp người dân buôn Jứ di dời khỏi vùng nguy cơ ngập lụt

Buôn Jứ là khu vực trũng thấp nhất của xã Ia Tul. Mưa lớn khiến nước đổ về nhiều và dự báo trong đêm nay mực nước tiếp tục dâng cao. Trước nguy cơ mất an toàn, đe dọa tài sản, tính mạng, chính quyền xã đã nhanh chóng di dời các hộ dân đến nhà người thân ở vị trí cao hơn hoặc đến các nhà văn hóa và trường học. Công tác di dời hoàn thành lúc 17 giờ cùng ngày. Trong thời gian sơ tán, địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân thiếu đói.

a42fd24e1daa91f4c8bb.jpg
Di dời người dân

UBND xã Ia Tul cho biết, trong đợt bão số 13 vừa qua, buôn Jứ bị ngập nặng, nhiều tài sản bị hư hại. Người dân mới trở về nhà ổn định cuộc sống thì nay lại phải tiếp tục di dời do mưa lũ.

2651571238784184369.jpg
Di dời người dân buôn Jứ
HỮU PHÚC

Từ khóa

UBND xã Ia Tul Gia Lai Phạm Văn Đức ngập lụt di dời

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn