Gia Lai: Di dời khẩn cấp 207 hộ dân khỏi vùng nguy cơ ngập lụt

Tối 18-11, ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đã di dời khẩn cấp toàn bộ 207 hộ dân buôn Jứ với hơn 800 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt.

Buôn Jứ là khu vực trũng thấp nhất của xã Ia Tul. Mưa lớn khiến nước đổ về nhiều và dự báo trong đêm nay mực nước tiếp tục dâng cao. Trước nguy cơ mất an toàn, đe dọa tài sản, tính mạng, chính quyền xã đã nhanh chóng di dời các hộ dân đến nhà người thân ở vị trí cao hơn hoặc đến các nhà văn hóa và trường học. Công tác di dời hoàn thành lúc 17 giờ cùng ngày. Trong thời gian sơ tán, địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân thiếu đói.

UBND xã Ia Tul cho biết, trong đợt bão số 13 vừa qua, buôn Jứ bị ngập nặng, nhiều tài sản bị hư hại. Người dân mới trở về nhà ổn định cuộc sống thì nay lại phải tiếp tục di dời do mưa lũ.

